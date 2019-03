Festa del papà | i regali beauty per lui

19 marzo - perché è oggi la Festa del papà? : Non se ne abbiano a male i papà, ma è venuta prima la mamma. Almeno per quanto riguarda la festa. Quella dei padri è stata istituita a inizio Novecento quando già esisteva quella delle madri. Non per tutti la data è quella festeggiata in Italia, il 19 marzo, nel giorno del cattolico San Giuseppe. LA PRIMA festa DEL PAPÀ Le origini sembrano documentate negli Stati Uniti. Il 19 luglio 1910 il governatore dello Stato di Washington proclamò il primo ...

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle maniFestazioni studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Congresso della Famiglia - proteste e tensioni. Di Maio - medioevo non Festa : Mancano due settimane al World Congress of Families di Verona, ma gia' il controverso evento fa registrare proteste e tensioni. Stamane, mentre iniziava la conferenza stampa di presentazione, un attivista del Circolo Lgbt "Pink" ha fatto irruzione nella Sala Arazzi del Comune, inveendo contro il sindaco Federico Sboarina e i promotori dell'iniziativa, accusandoli di essere omofobi e di non dare la stessa liberta' di espressione alle famiglie ...

Narni - Corsa all'Anello : Palazzo dei Priori diventa il fulcro della Festa : Si tratta di una serie di aperitivi accompagnati da musica e spettacoli che allieteranno i visitatori delle mostre, unendo cultura, arte e gastronomia. Al momento sulle mostre l'ente non dice altro ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : assegnati i primi cinque titoli della maniFestazione - Matteo Medves out all’esordio nei -66 kg : Prima giornata di gare in archivio ad Ekaterinburg (Russia) per il terzo Grand Slam della stagione judistica dopo gli appuntamenti di Parigi e Dusseldorf, con le prime cinque categorie del programma che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti del Palazzo dello Sport della città russa. L’Italia, presente ad Ekaterinburg con una rappresentativa di 6 atleti di prima fascia, non ha cominciato nel migliore dei modi la ...

Ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia maniFestano al via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

Trento si tinge di verde : in migliaia in piazza Giovani maniFestano in difesa dell'ambiente : Coerentemente, i ragazzi chiederanno alla politica trentina una risposta alle questioni connesse all'emergenza climatica: l'accoglienza e la cooperazione internazionale». Secondo il rapporto «...

In questi giorni l’antica Roma celebrava i Baccanali : la dissoluta Festa in onore del dio dell’ebbrezza : I giorni del 15 e 16 marzo erano, per i Romani, i più sfrenati e dissoluti dell’anno: si celebrava infatti il dio Bacco, simbolo di giovinezza, ebrezza e sregolatezza. I Baccanali costituirono anche un vero e proprio problema per il rigido codice morale di Roma: ma la potenza simbolica di questa festività, legata in modo indissolubile alla doppia natura dell’essere umano, ha continuato ad avere un grande fascino sugli artisti di ogni ...

In piazza per la difesa del clima - maniFestazioni in 100 paesi : Bruxelles, 14 mar., askanews, - Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello 'Sciopero Mondiale per il Futuro' lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. ...

Dal 15 al 17 marzo - al "Terre di confine filmfestival" - ad Asuni - una Festa del cinema tra Sardegna e Sudamerica. : ... oltre agli spazi del MEA-Museo dell'Emigrazione e del Centro di documentazione, Casa Porcu Cau,, anche diverse attività del paese per accogliere mostre, spettacoli e concerti. Arriveranno ...

Oggi giornata mondiale del clima - maniFestazioni in 100 paesi del mondo : Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi Oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello "Sciopero mondiale per il Futuro" lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. Sarà la prova più importante finora per il movimento, sorto nell'agosto scorso per iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg, diventata ormai ...