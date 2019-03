Fabio Caressa | ' Dicono che sono juventino o romanista | in realtà tifo per le italiane'

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) L'evento sportivo più importante di questa settimana è stato senza ombra di dubbio il match tra la Juventus e l'Atletico Madrid. La partita di Champions fra la squadra di Massimiliano Allegri e quella del "cholo" Simeone è stata seguita da milioni disi. In Italia la voce che ha raccontato la grande impresa della Juve e le gesta di Cristiano Ronaldo è stata quella diIl telecronista di Sky Sport ha ricevuto molti elogi per come ha raccontato questa palpitante partita, ma anche alcune critiche. Infatti, in molti lo hanno accusato di essere filoperò si è difeso parlando a "La Repubblica", spiegando che spesso lo 'accusano' di essereso della Juve o della Roma e che in passato dissero che simpatizzava anche per l'Inter o per il Milan. Inha affermato che quando cidei match europei lui fa ilper le squadre ...

