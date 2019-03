Fa Cup | rimonta ‘da pazzi’ del Manchester City | Swansea ko e semifinale FOTO ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...

Pentathlon - World Cup Il Cairo 2019 : Uliana Batashova rimonta Sarolta Kovacs e vince - indietro le italiane : La russa Uliana Batashova si è aggiudicata la finale della prova individuale femminile della prima tappa stagionale della World Cup 2019 di Pentathlon di Il Cairo in Egitto. Prova opaca per le azzurre che, invece, non sono andate oltre la 16esima posizione di Alice Sotero e la 20esima di Francesca Tognetti. Uliana Batashova, dunque, ha vinto la finale con il punteggio complessivo di 1358 punti grazie al punteggio di 20 vittorie e 15 sconfitte ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza si fa rimontare dal Lisbona e perde la semifinale d’andata al tie-break : Monza ha perso la semifinale d’andata della Challenge Cup 2019 di Volley maschile, i brianzoli si sono dovuti arrendere contro il Lisbona per 3-2 (24-26; 12-25; 25-22; 25-22; 15-8) di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e ora la strada verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza è tutta in salita: bisognerà vincere per 3-0 o 3-1 in Portogallo, oppure al tie-break aggiudicandosi poi il golden ...

Fed Cup 2019 : missione rimonta complessa per l’Italia in Svizzera. Camila Giorgi non può sbagliare se vuole dare una chance a Sara Errani : Quello che va ad aprirsi è un secondo giorno molto complicato per l’Italia, in una trasferta in Svizzera che già di suo non era semplice. A rendere più difficili le cose ci ha pensato la sconfitta di ieri di Camila Giorgi, che ha ceduto di fronte a Viktorija Golubic in una partita estremamente altalenante. Nessuno pensava che Sara Errani potesse battere Belinda Bencic al ritorno in campo dopo la squalifica, specialmente quando la versione ...

Samsung Volley Cup A2 – Montecchio batte Pinerolo in rimonta : buon inizio in Pool Salvezza : Samsung Volley Cup A2: Montecchio di rimonta batte Pinerolo per 3-1 e inizia con il piede giusto la Pool Salvezza Vittoria importante per S.lle Ramonda-Ipag Montecchio che piega Pinerolo nel primo incontro valido per la Pool Salvezza. Una gara molto combattuta che ha premiato la formazione di casa, forse più affamata di vittoria. inizio sprint per Pinerolo, bravo a mettere in difficoltà la difesa delle castellane, 2-5. Con Pamio al ...

Fed Cup – Disastro Italia! Perde anche Camila Giorgi : l’azzurra illude - poi fallisce la rimonta contro Golubic : Dopo il ko di Sara Errani, anche Camila Giorgi Perde il proprio singolare: la tennista azzurra si arrende in 3 set a Golubic. Svizzera in vantaggio 2-0 contro l’Italia Sabato di Fed Cup amaro per l’Italia. Nelle due sfide dei singolari sono arrivate altrettante sconfitte. Prima è toccato a Sara Errani, al rientro in campo, Perdere contro Belinda Bencic. Poi è stata la volta di Camila Giorgi, la vera speranza azzurra, nella sfida che sulla ...

Basket femminile - EuroCup 2019 : Venezia rimontata ed eliminata da Montpellier : Clamoroso ed inaspettato crollo della Reyer Venezia, che subisce una pazzesca rimonta da parte delle francesi del Basket Lattes Montpellier nel ritorno degli ottavi di finale di Eurocup. Le venete difendevano il +19 dell’andata e sono incredibilmente state sconfitte dalle transalpine per 83-60. Non bastano 15 punti di Steinberga alla Reyer, mentre Montpellier trova le super prestazioni di Bankole (25 punti) e Whitcomb (24). Subito un ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...