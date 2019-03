Fa Cup | impresa del Wolves | Manchester United eliminato FOTO ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento a un passo dalla finale - i dolomitici sfidano l’Olympiacos per completare l’impresa : Trento è a un passo dalla finale della CEV Cup 2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno travolto l’Olympiacos nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per completare la pratica e accedere all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente di Kemerovo-Galatasaray. La seconda forza del nostro campionato, ad appena ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : pazzesca impresa di Monza - che trionfo a Le Cannet! Si sogna la finale : Clamorosa impresa di Monza che ha espugnato il Gymnase Maillan nell’andata delle semifinali della Challenge Cup 2019 di Volley femminile. Le brianzole hanno sconfitto il Volero Le Cannet per 3-2 (25-20; 22-25; 25-19; 23-25; 15-13) dopo 117 minuti di autentica battaglia, imponendosi sul campo delle francesi e compiendo un passo importante verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: per volare in ...

Fed Cup – Repubblica Ceca ko in casa dopo 10 anni : impresa della Romania di una straordinaria Simona Halep : La Romania firma una straordinaria impresa nel weekend di Fed Cup: Simona Halep guida le compagne al successo sulla Repubblica Ceca, campione in carica e imbattuta in casa da 10 anni Se il weekend di Fed Cup è stato amaro per l’Italia, sconfitta nettamente dalla Svizzera, lo stesso non si può dire per la Romania. La formazione guidata da Simona Halep ha compiuto una vera e propria impresa, superando un primo turno quanto mai ostico ...

Coppe estere - il Werder Brema elimina il Dortmund. Impresa Newport in FA Cup : Martedì di calcio in giro per l'Europa con le varie coppie nazionali. In Inghilterra spazio ai replay di FA Cup. Giornata di coppa anche in Germania, che non ha risparmiato sorprese. In Francia, oltre ...