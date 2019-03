F1 | Hamilton ancora davanti a tutti nelle FP3 | la Ferrari si riavvicina TEMPI

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : Vettel chiude primo - ma la Ferrari si ferma ancora. Hamilton vicinissimo : Con una intensa ottava, ed ultima, giornata di lavori si sono ufficialmente conclusi i Test F1 2019 di Barcellona. Anche le otto ore odierne, come accaduto ieri, hanno visto le scuderie lasciare liberi i propri piloti che, finalmente, hanno potuto forzare anche a livello di simulazioni di qualifiche. Il miglior tempo è stato fissato da Sebastian Vettel (Ferrari) che ha vissuto una giornata agrodolce. Nel corso della mattinata, infatti, il ...

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura'. Vettel 'Sono soddisfatto' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

F1 - Lewis Hamilton pronto a dare battaglia : “Vettel non mi preoccupa! Con le nuove regole mi sento ancora meglio” : Lewis Hamilton carico in vista dell’inizio della stagione di F1, a Montmelò avrà l’occasione per puntellare la sua Mercedes pronto a battagliare con Vettel Lewis Hamilton è pronto per la nuova stagione di Formula 1, nella quale proseguirà il duello tanto atteso con Vettel. Le nuove regole per la stagione 2019 sembrano essere state gradite da Hamilton, il quale ha cambiato stile di vita a seguito di tali cambiamenti relativi al ...

F1 - Lewis Hamilton : “Bello tornare in macchina - la W10 è ancora tutta da scoprire” : La prima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio con il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton che è sceso in pista solo nella sessione pomeridiana per rompere il ghiaccio con la nuova vettura dopo la pausa invernale. La Mercedes oggi non è andata a caccia della prestazione pura e si è limitata a raccogliere dati e a lavorare sull’affidabilità della monoposto in vista di un Mondiale durissimo. Il britannico ...