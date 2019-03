F1 | GP Australia Vettel | ' Sorpreso dal distacco Mercedes' Leclerc | ' Qualche errore'

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne (Australia) il tedesco della Rossa si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e l’evidenza di una W10 che sul ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : risultato e classifica. Hamilton e Bottas davanti a tutti - Vettel è 3° - Leclerc 5° : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

F1 – Hamilton in estasi - Bottas rammaricato e Vettel battagliero : le parole dei primi tre dopo le qualifiche del Gp d’Australia : Le parole dei primi tre classificati dopo le qualifiche del Gp d’Australia, concluse con le due Mercedes di Hamilton e Bottas davanti alla Ferrari di Vettel Pole position numero 84 in carriera, l’ottava in Australia. Lewis Hamilton ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, piazzando la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche di Melbourne. Una prestazione spaziale del britannico, riuscito a tenere dietro il ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 - Risultati e classifica FP3 GP Australia : Lewis Hamilton in vetta - Vettel 2° e Leclerc 3° : Lewis Hamilton è ancora il più veloce nelle prove libere 3 del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di F1. Il britannico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’22″292 a precedere di 0″264 la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e di 0″457 l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Stupiscono le Haas in quarta e quinta posizione con il francese Romain Grosjean (+0″820) e con il danese Kevin ...