F1 | GP Australia 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

Brembo e i sistemi frenanti al GP d’Australia 2019 : La F1 riparte per il nono anno consecutivo dal GP Australia. Dal 14 al 17 marzo l’Albert Park Circuit di Melbourne ospita il 1° round del Mondiale 2019. Situato nell’omonimo parco, il circuito si snoda intorno all’Albert Park Lake. La pista, essendo solitamente aperta al traffico cittadino, è scivolosa ad inizio weekend. Con il passare […] L'articolo Brembo e i sistemi frenanti al GP d’Australia 2019 sembra essere il primo su ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è pronta per la prima doppietta stagionale - la Ferrari è chiamata alla grande impresa : Il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è pronto ad impreziosire l’alba italiana di domani, domenica 17 marzo (clicca qui per programma e tv). La gara sul circuito cittadino di Melbourne, tuttavia, rischia di tingersi d’argento in maniera totale. Un argento vivo, vivissimo, che rischia di fare impallidire il rosso Ferrari che, sulla SF90, è già opaco di suo. I tempi messi a segno nelle tre ...

Formula 1 - Gp Australia 2019 : le gomme : Melbourne, 16 marzo 2019 " Scatterà domani alle 6.10 ora italiana il primo Gp del Mondiale 2019 di Formula 1 , teatro il circuito Albert Park di Melbourne , in cui le strategie potrebbero essere ...

F1 - GP Australia 2019 : a che ora inizia la gara e come vederla in tv e streaming. Il programma su Sky e TV8 : Domenica 17 marzo si correrà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincia ufficialmente la stagione per la massima categoria automobilistica e si preannuncia grandissimo spettacolo sul circuito semicittadino dell’Albert Park, nella terra dei canguri si preannuncia grande spettacolo e dovremmo assistere a una grande lotta per la vittoria. Va ricordato che verrà messo in palio anche un punto di bonus per ...

F1 Gp Australia 2019 - il punto di Leo Turrini su Ferrari e Alfa dopo le qualifiche : Non proprio come milioni di Ferraristi speravano, eh. In Australia prima fila tutta Mercedes . Hamilton in pole con il devoto maggiordomo Bottas detto Tappos a coprirgli le spalle. Vettel terzo a ...

F1 tv - GP Australia 2019 : come vedere la gara gratis e in chiaro. Orari e programma su TV8 : Il Mondiale 2019 di Formula Uno può ufficialmente incominciare. Dopo le vibranti qualifiche disputate nella mattinata odierna, infatti, è tempo di pensare al piatto forte del weekend, ovvero la gara di domani, che consegnerà i primi 25 punti della nuova stagione che ci condurrà per 21 appuntamenti fino al primo dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi. Melbourne, ed il tracciato dell’Albert Park, sono pronti per dare il via allo spettacolo ...

F1 in tv - gara GP Australia 2019 : programmazione Sky e TV8. Orari - dirette - differite e repliche : Ci siamo! Il Mondiale 2019 di Formula Uno può finalmente incominciare. Dopo le qualifiche disputate questa mattina, infatti, è tempo di pensare alla gara di domani, che consegnerà i primi 25 punti (che diventeranno 26 in caso di successo e giro veloce) della nuova stagione. Melbourne, e il tracciato dell’Albert Park, sono pronti per lo spettacolo del primo Gran Premio della stagione, che è sempre in grado di regalare grandi battaglie e ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi Qualifiche GP Australia 2019 : Hamilton e Mercedes inarrivabili per la Ferrari : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro Ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

Antonio Giovinazzi - F1 GP Australia 2019 : “Proverò a centrare qualche punto domani - ho trovato traffico nel mio ultimo tentativo” : Antonio Giovinazzi non può essere troppo contento dell’esito delle sue qualifiche del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il pilota nostrano non è andato oltre il 14° posto, rimanendo tagliato fuori dalla Q3 e non replicando l’ottimo tempo siglato nel Q1. Una prova sottotono quella del pugliese, se confrontata con quella del suo compagno di ...

F1 - analisi qualifiche GP Australia 2019 : Ferrari regina d’inverno - bastonata in primavera. La cruda realtà dopo l’illusione dei Test : Mercedes, le chiacchiere stanno a zero! No, non stiamo parafrasando il celebre John Wayne nel film “Un dollaro d’onore”, ma la scuderia di Brackley in questi primi due giorni del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno ha visto crollare il suo muro di pretattica, stucchevole in alcune occasioni, dopo settimane nelle quali non ha fatto altro che definirsi “indietro con i lavori” e “distante rispetto alla ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Il quinto posto? Colpa mia - ho commesso degli errori in Q3” : quinto tempo nel primo turno di qualifiche in carriera con la Ferrari: è questo l’esito del time-attack in Australia, sul tracciato di Melbourne, per il monegasco Charles Leclerc. Il nuovo alfiere della Rossa, anche per via di un Q3 non perfetto, ha concluso in quinta posizione a quasi 1″ dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in una giornata negativa anche per questo in casa della scuderia di Maranello. “Come risultato, non sono ...

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “Peccato per la pole mancata - ma sono esterrefatto dal livello della W10” : Ancora una volta per Valtteri Bottas si è materializzata una beffa nella sua carriera. Non è stato sufficiente aver piazzato un giro pressoché perfetto nel suo primo tentativo del Q3, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno, dato che, nonostante ciò, il suo compagno Lewis Hamilton è arrivato in extremis a soffiargli la pole position per l’ennesima volta. Poco più di un decimo che hanno fatto tutta la ...