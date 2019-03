F1 | GP Australia 2019 | orario della gara di domani e come vederla in tv domenica 17

Formula 1 Gp Australia 2019 - le qualifiche in diretta dalle 7 : Pronti, si parte. Il mondiale 2019 di Formula 1 prende ufficialmente il via oggi con le qualifiche del Gp d'Australia . La Ferrari con Vettel vorrebbe replicare il successo dell'anno scorso, ma nelle ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari chiamata subito ad una reazione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Australia 2019, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino dell’Albert Park, a Melbourne, si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza del round Australiano. Fari puntati sul confronto tra Mercedes e Ferrari. La W10 si è mostrata in grande forma e velocissima con entrambi i ...

F1 - GP Australia 2019 : Lewis Hamilton favorito per la pole - la Ferrari dovrà svelarsi per contrastarlo : 84 pole in 100 gare e 52 partenze dalla piazzola numero uno firmate da Lewis Hamilton nell’era dei motori ibridi: sono solo alcuni dei numeri della Mercedes nel Mondiale di Formula Uno dal 2014 in avanti. Nel time-attack una supremazia netta, considerando che Lewis si è potuto fregiare del best time in più della metà dei weekend disputati. Hamilton che è a quota sette centri in qualifica in Australia, cinque consecutivi. Le possibilità per ...

Formula 1 2019 - i segreti del circuito di Melbourne in Australia : ... il blog di Leo Turrini Calendario completo Venerdì 15 marzo Prove libere 1: 2.00 - 3.30 - diretta su Sky Sport F1 Prove libere 2: 6.00 - 7.30 - diretta su Sky Sport F1 Sabato 16 marzo Prove libere 3:...

F1 - GP d'Australia 2019 : l'analisi delle prove libere : Da segnalare che, il campione del mondo, ha ottenuto la miglior prestazione al terzo giro veloce a dimostrazione che la W10 ben si sposa con questa specifica di pneumatico. Ferrari in questo primo ...

VIDEO F1 - highlights prove libere GP Australia 2019 : Hamilton davanti a Bottas - le Ferrari si nascondono : Lewis Hamilton ha ottenuto il tempo più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1: il britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas e le due Red Bull. Più attardate le Ferrari ma l’impressione è che la Scuderia di maranello abbia voluto nascondersi. GLI highlights DELLE prove libere DEL GP D’Australia DI ...