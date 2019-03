F1 | distrazione per Vettel nel corso della Q2 | il tedesco incappa in una fastidiosa

Test alcolico pre-guida e sistema anti-distrazione : ecco i nuovi salva-vita obbligatori per le auto" : In Europa, ogni milione di abitanti, 49 muoiono a causa di incidenti stradali. In Italia, la media è più alta: 56. Rispetto al resto del mondo, le strade europee sono le più sicure, ma il numero di vittime resta ancora alto. ecco perché l'Unione europea ha deciso di puntare sulla tecnologia per aumentare la sicurezza delle auto. Con ...

Inter : derby a rischio per Nainggolan - distrazione al gemello mediale : Il momento in casa Inter non è certo dei più felici con il caso di Mauro Icardi che, nonostante tutti i tentativi di Giuseppe Marotta e della Società nerazzurra di tenere un profilo basso, continua ad imperversare. E ad aggiungersi a questo clima particolarmente pesante nell'ultima di campionato si è materializzato il sorpasso da parte dei cugini del Milan di Rino Gattuso. Di conseguenza, il prossimo derby della Madonnina in programma domenica ...

Inter - si ferma Nainggolan. Per lui distrazione al polpaccio sinistro : Brutte notizie in casa Inter. Questa mattina è arrivata anche la tegola Nainggolan per Luciano Spalletti. Alla vigilia della sfida che vale l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'...

Oroscopo 5 marzo : distrazione per Scorpione - Ariete severo : La giornata di martedì 5 marzo sarà fatta di piccole e grandi soddisfazioni per il Gemelli, il Toro, il Sagittario ed il Pesci. Il Cancro potrebbe pensare di tirarsi indietro nel gettarsi in un rapporto più profondo, il Capricorno invece si dedicherà interamente al lavoro. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: evitate di essere troppo severi con i colleghi sul posto di lavoro, perché comunque ci potrebbero essere delle ripercussioni non ...

Corruzione : per Davigo l'Anac non serve a niente. 'Un'arma di distrazione di massa' : L'autorità antiCorruzione non serve a niente, dice in sostanza Piercamillo Davigo al quotidiano La Stampa che lo ha intervistato . 'È difficile scoprire la Corruzione con gli strumenti, pur penetranti,...

Corruzione : per Davigo l'Anac non serve a niente. "Un'arma di distrazione di massa" : L'autorità antiCorruzione non serve a niente, dice in sostanza Piercamillo Davigo al quotidiano La Stampa che lo ha intervistato. "È difficile scoprire la Corruzione con gli strumenti, pur penetranti, riservati all'autorità giudiziaria. Un'autorità amministrativa non ha possibilità di scoprire alcunché. Far credere che l'Anac sia il rimedio è fumo negli occhi". L'ex pm di Mani Pulite, oggi membro del Consiglio superiore della ...

Napoli - distrazione alla coscia destra per Mario Rui : ecco quanto sta fuori : Arrivano aggiornamenti in casa Napoli, in merito all'infortunio di Mario Rui rimediato sabato al Franchi contro la Fiorentina: secondo Sky Sport il difensore portoghese ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e starà fuori circa dieci giorni, saltando così le gare contro lo Zurigo in Europa ...

MotoGP - mamma Stefania : "Per Valentino il decimo solo una distrazione" : Sulla rivalità con lo spagnolo, mamma Stefania taglia corto: " Valentino e Marquez fanno grande la MotoGP e lo sport in generale . Sono solo degli esempi da seguire. Le rivalità fanno parte della ...

Serie A Frosinone - distrazione muscolare per Ciofani : Frosinone - Seduta di allenamento per il Frosinone , in vista del prossimo impegno di campionato contro l' Atalanta . Il programma odierno ha previsto esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella ...