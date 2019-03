F1 | delusione Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Australia | Binotto spiega i motivi del

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Il team principal dellasi è soffermato su cosa non ha funzionato nel corso delledel Gp d’Australia Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto, non proprio il risultato che lasi attendeva alla vigilia delledel Gp d’Australia. Mercedes troppo forte per il Cavallino, prova ne sono i sette decimi rifilati da Hamilton al tedesco del team di Maranello.photo4/LapresseUn boccone amaro da ingoiare per, che ha fatto luce nel post sessione su cosa non abbia funzionato: “non possiamo dire che questo risultato è stato quello che ci aspettavamo, ma siamo ben consapevoli che l’Albert Park non è la pista ideale per noi, poiché le sue caratteristiche non si adattano bene alla nostra vettura. Certo dobbiamo migliorare, ma abbiamo raccolto una grande quantità di informazioni per identificare le aree su cui ...

dancassi : Grandissima delusione la ferrari di oggi. L’unica vero risultato di queste qualifiche. - _Paolo_27 : @deadlinex Infatti oggi va giudicata la prestazione, non la/le macchine... E quindi si giudica una Ferrari deludent… -