F1 | analisi qualifiche GP Australia 2019 | Ferrari regina d’inverno | bastonata in

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Mercedes, le chiacchiere stanno a zero! No, non stiamo parafrasando il celebre John Wayne nel film “Un dollaro d’onore”, ma la scuderia di Brackley in questi primi due giorni del Gran Premio didi Formula Uno ha visto crollare il suo muro di pretattica, stucchevole in alcune occasioni, dopo settimane nelle quali non ha fatto altro che definirsi “indietro con i lavori” e “distante rispetto alla”. Il margine, effettivamente, c’è, ma è a proprio favore. E nemmeno così sottile. Anzi.La W10, come visto tra prove libere e, soprattutto, nelleodierne, sta volando. Pronti, via, e la nuova monoposto targata Mercedes ha terrorizzato tutto il circus. Nessuno, sinceramente, si poteva aspettare un abisso simile tra le due Frecce d’argento ed il resto del mondo? Andiamo con calma. Un anno fa, dopotutto, i ...

OA_Sport : Dopo settimane di chiacchiere, la #Mercedes domina le qualifiche dell'#AusGP di #F1 2019 si svela e fa capire di es… - CircusFuno : GP Australia F1: Pole di #Hamilton con la #Ferrari di #Vettel a 7 decimi! L'analisi delle prime qualifiche dell'ann… - MirkoRovida : RT @CircusFuno: GP Australia F1: Pole di #Hamilton con la #Ferrari di #Vettel a 7 decimi! L'analisi delle prime qualifiche dell'anno di @Mi… -