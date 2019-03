F 1 | GP Australia pole Hamilton | Vettel 3^ | Leclerc 5^

Gp Australia - pole di Hamilton : pole da record per il campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton al Gran premio d'Australia. Con un super 1 minuto e 20.486 secondi, il britannico domani partirà davanti a tutti sul circuito di Albert Park: si tratta della sesta ...

F1 - Gp Australia : Hamilton in pole. Terza la Ferrari di Vettel : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra ...

F1 Australia : Hamilton in pole - dominio Mercedes : Lewis Hamilton riparte dominando e centra la prima pole della stagione nel GP d'Australia. Il pilota Mercedes ha chiuso con un super 1'20''486, tenendosi alle spalle l'altra Freccia d'Argento di ...

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “Peccato per la pole mancata - ma sono esterrefatto dal livello della W10” : Ancora una volta per Valtteri Bottas si è materializzata una beffa nella sua carriera. Non è stato sufficiente aver piazzato un giro pressoché perfetto nel suo primo tentativo del Q3, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno, dato che, nonostante ciò, il suo compagno Lewis Hamilton è arrivato in extremis a soffiargli la pole position per l’ennesima volta. Poco più di un decimo che hanno fatto tutta la ...

F1 - Gp Australia : Hamilton in pole - terza la Ferrari di Vettel : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia . Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1 . terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia di Formula 1 : Il campione del mondo in carica della Formula 1, l’inglese Lewis Hamilton, partirà in pole position nel Gran Premio d’Australia, la prima gara della stagione, in programma domenica mattina sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. Nelle qualifiche di sabato Hamilton

F1 - Gp d'Australia : dominio Mercedes. Pole per Hamilton - le Ferrari terza e quinta : MELBOURNE - Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima Pole position della stagione 2019 di Formula 1. sette decimi per Vettel alle spalle di Hamilton, poi ...

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton, che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Formula Uno : pole Hamilton in Australia : 8.10 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Australia, gara di apertura del Mondiale.Il britannico, iridato uscente,conquista così la 84.ma pole in carriera. Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas e la Ferrari di Vettel. Quarto Verstappen (Red Bull) che precede l'altra rossa di Leclerc. Primo eliminato "eccellente" Gasly con la Red Bull. Accanto a lui fuori nella Q1 il polacco Kubica, al rientro in F1 dopo ...

F1 - GP Australia 2019 : Lewis Hamilton favorito per la pole - la Ferrari dovrà svelarsi per contrastarlo : 84 pole in 100 gare e 52 partenze dalla piazzola numero uno firmate da Lewis Hamilton nell’era dei motori ibridi: sono solo alcuni dei numeri della Mercedes nel Mondiale di Formula Uno dal 2014 in avanti. Nel time-attack una supremazia netta, considerando che Lewis si è potuto fregiare del best time in più della metà dei weekend disputati. Hamilton che è a quota sette centri in qualifica in Australia, cinque consecutivi. Le possibilità per ...

F1 - Gp Australia : Hamilton prenota la pole - Vettel a 3 - 00 : ROMA - Il primo vero esame arriverà domani, ma intanto Lewis Hamilton si conferma l'uomo da battere nel Gp d'Australia di Formula 1, primo appuntamento della stagione. Il pilota Mercedes ha chiuso in ...

Formula1 Australia - Vettel resta sereno : "Miglioreremo per la pole" : Non fanno drammi i ferraristi dopo le libere del GP di Melbourne in cui sono stati staccati dalle Mercedes, con Vettel 5° e Leclerc 9° alla fine della seconda sessione. Il tedesco appare tranquillo: "...

ATP Acapulco – Le polemiche fanno bene a Kyrgios : l’Australiano batte Zverev in finale e si aggiudica il torneo messicano : Kyrgios incontenibile ad Acapulco: l’australiano manda al tappeto Zverev e si aggiudica la vittoria del torneo messicano E’ Nick Kyrgios il re di Acapulco. Il tennista australiano, nonostante le accese polemiche dopo la sfida con Rafa Nadal, da lui vinta, è riuscito a rimanere concentrato e a dimostrare in campo di che pasta è fatto, aggiudicandosi la finalissima andata in scena nella notte italiana. Kyrgios, numero 72 al ...

SBK Australia - Superpole race : Bautista vince il duello con Rea : Lo spagnolo, trionfatore in solitaria della prima manche, ha fatto doppietta chiudendo con un secondo di vantaggio sul campione del mondo Jonathan Rea , Kawasaki, . I due si sono scambiati le ...