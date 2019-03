Europee | liberali finanziati dalle lobby | En Marche chiude all’alleanza “Inaccettabile

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Tra il gruppo deie Democratici al Parlamento europeo (Alde) e il movimento Endi Emmanuel Macron si sono messe in mezzo le. Quella che era considerata come una delle più probabili alleanze in vista delle prossime elezioniè naufragata a causa di un’inchiesta condotta da Le Monde e France 2 che svela i finanziamenti ricevuti dalla formazione guidata in plenaria dal belga Guy Verhofstadt da parte di multinazionali come Google, Bayer, Microsoft, Uber, Syngenta e Deloitte: 425mila euro dal 2014, circa il 4% del bilancio complessivo del partito, come ha poi spiegato ad Afp Didrik de Schaetzen, portavoce del gruppo. Niente di illegale a livello europeo, non a caso Alde pubblica annualmente la lista dei finanziatori per importi superiori ai 500 euro, ma le centinaia di migliaia di euro di donazioni provenientimultinazionali contrastano con la linea ...

