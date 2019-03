Esordio della Natzionale Sarda | arrivano gli auguri social di Caterina Murino

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : assegnati i primi cinque titoli della manifestazione - Matteo Medves out all’Esordio nei -66 kg : Prima giornata di gare in archivio ad Ekaterinburg (Russia) per il terzo Grand Slam della stagione judistica dopo gli appuntamenti di Parigi e Dusseldorf, con le prime cinque categorie del programma che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti del Palazzo dello Sport della città russa. L’Italia, presente ad Ekaterinburg con una rappresentativa di 6 atleti di prima fascia, non ha cominciato nel migliore dei modi la ...

VOCE – Digital release per l’ep d’Esordio della giovane band romana : E’ disponibile in tutti gli store Digitali “VOCE”, l’ep d’esordio della giovane brand romana VOCE. Pop d’autore in 4 tracce, per un’intensa base cantautoriale che si declina in un sound sorprendente e trascinante (l’intero ep si può ascoltare qui). Storie di quartiere, mare e libertà. Il progetto musicale VOCE nasce dal giovane cantautore Giulio VOCE, che dopo il fortunato esordio da solista decide di intrecciare la sua penna con il groove ...

Regione Abruzzo - Esordio ufficiale della Nuova Giunta : L'Aquila - esordio ufficiale con presentazione per la Nuova Giunta abruzzese targata Marco Marsilio a Palazzo Silone, sede della Giunta nel capoluogo aquilano, con il neo presidente che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare che ''ora si deve lavorare in piena sinergia e con spirito di collaborazione, perchè adesso non importa più in che partito si è stati eletti, ma per rappresentare 1,3 milione di ...

L'Esordio su Instagram della Regina Elisabetta : Primo post su Instagram oggi per la Regina Elisabetta. Durante una visita al museo delle Scienze ha pensato di pubblicare un post, migliaia i like

F1 – Hamilton in Qatar per l’Esordio della MotoGp : “non ho il fisico alla Marquez - non fatevi prendere troppo da questa cosa” : Lewis Hamilton in Qatar per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: il campione del mondo di F1 assisterà dal vivo alla gara a due ruote I test di F1 di Barcellona sono terminati, i piloti adesso danno appuntamento a tutti gli appassionati al 17 marzo per il Gp d’Australia, valido per la prima gara della stagione 2019. Prima di volare nella terra dei canguri, però il campione del mondo in carica di F1 ha deciso di fare tappa in ...

NBA - i risultati della notte : disastro Bucks senza Giannis - Esordio di Gasol con i Raptors : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 83-103 Giannis Antetekounmpo c'è, ma resta a bordocampo a guardare i suoi per 48 minuti subire la sconfitta più pesante della stagione. Un ko che lancia un messaggio ...

Sanremo : Esordio di Baglioni con 'Via' e la gaffe della Raffaele sui Casamonica : È iniziato il Festival di Sanremo bis di Claudio Baglioni che ha visto catapultati sul palco una timida Virginia Raffaele e un pungente Claudio Bisio. I tre arrivano da un anomalo trampolino al centro del palco accompagnati da uno storico pezzo di Baglioni ‘Via’. Il tutto animato dai ballerini ‘Kataklò’ che si muovono su tutto il palco eseguendo un’originale coreografia. Inizia così un nuovo debutto del ‘dirottatore’ artistico grazie al quale il ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della prima serata : il Festival fa il 49 - 5% di share. Esordio in calo per il Baglioni bis [I DATI AUDITEL] : Parte con buoni ascolti ma in calo il Baglioni Bis, la prima puntata è stata vista da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share preceduta da una anteprima, dalle 20.47 alle 21.13, chiamata Sanremo Start vista da 10.956.000 con il 38,66% di share. Nel dettaglio la prima parte ha ottenuto, dalle 21.16 alle 23.56, 12.282.000 spettatori con il 49.4% mentre la seconda parte, dalle 0.01 all’1.14, ha raccolto 5.120.000 spettatori con il ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : Conegliano-Novara la Finale della Coppa Italia di volley femminile - Juventus fermata dal Parma - Tamberi quarto all’Esordio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

Ciclismo - Non c'è pace per Mikel Landa : frattura della clavicola all'Esordio stagionale : Esordio stagionale amarissimo per Mikel Landa: lo spagnolo della Movistar costretto al ritiro dalla Challende de Mallorca 2019 a causa della frattura della clavicola destra E' iniziato nel peggiore ...