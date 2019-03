affaritaliani

(Di sabato 16 marzo 2019) Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambitoBelt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council... Segui su.it

Affaritaliani : Esclusivo/ Via della Seta, la Casa Bianca ad Affaritaliani 'Danneggerà la reputazione dell'Italia nel lungo periodo' - XYZxyzY6 : RT @BiagioVelardi: Esclusivo TPI - 'Da Di Maio e Di Battista pressioni via sms'. E l'ex M5S Dall'Osso li denuncia: ecco i messaggi https://… - LauRrraSOooEbay : Check out Grazia PE Prodotto Esclusivo Stainless Steel Pasta Noodle Spaghetti Maker ITALY #grazie -