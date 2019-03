Equitazione | FEI World Cup 2019 | Daniel Bachmann Andersen vince nel dressage di

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) La notizia è che non. Neldella Coppa del Mondo diin corso a ‘s Hertogenbosch cade la tedesca Isabell Werth, numero 1 del ranking mondiale, che in sella al suo Emilio realizza una prova molto valida dal punto di vista artistico, commettendo però qualche imprecisione tecnica, totalizzando il punteggio di 82.930, che per la leggenda teutonica vuol dire solamente terzo gradino del podio.La vittoria va dunque un po’ a sorpresa al danese, ultimo a scendere in gara, che dopo il secondo posto della scorsa settimana ad Hering sfoggia una prestazione eccellente insieme al suo Blu Hors Zack, con picchi di 91.80 nella parte artistica, chiudendo con 84.890 punti. In terza piazza troviamo l’altra tedesca Helen Langehanenberg, su Damsey, con lo score di 84.875, mentre è solo quarto l’idolo di casa Hans Peter Minderhoud ...

