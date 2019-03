Ema Kovac ringrazia Paolo Bonolis per l' opportunità datale come Madre Natura

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Venerdì 15 marzo è andata in onda sul piccolo schermo la prima puntata dell'ottava edizione di 'Ciao Darwin' condotto dal presentatorecon la partecipazione di Luca Laurenti. Grande curiosità intorno al pubblico ha creato la figura dicorrispondente al nome della modella croata Ema. Si tratta di una ragazza dotata di straordinaria bellezza, che è presente nella città di Milano per iniziative legate al mondo della moda.Sulla sua pagina Instagram, laha volutoreper averle dato quest’importante per la sua carriera. Sui social ha sottolineato la felicità per l'concessa dalla Mediaset, facendo i nomi di Sonia Bruganelli,e Marco Salvati. Non ha nascosto che è stato uno dei giorni più belli nella sua vita....

