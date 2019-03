Elia Fongaro ritorna dalla famiglia dopo la storia con Jane | il messaggio

Elia Fongaro scrive a Jane Alexander per la festa della donna : La coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander ha animato la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Amati dai fan ma allo stesso tempo osteggiati per la differenza d"età, i due nonostante la stima e l"affetto reciproco, hanno messo fine qualche mese fa alla loro relazione. I fan sperano in un ritorno di fiamma e, un messaggio che Elia ha inviato a Jane Alexander per la festa della donna, fa ben sperare (o forse no?).Come ha riportato ...

Jane Alexander e la rottura con Elia Fongaro : ‘La favola non esisteva’ : “Mi scrivete spesso ‘riprovaci, torna da lui, parlaci, non capite quanto state male l’uno senza l’altra?’ Io sono stata male, e sto male, sì”. Jane Alexander parla a cuore aperto ai suoi fan su Instagram tornando sulla separazione da Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la notizia a cui si è legata durante il Grande Fratello Vip 3 e per il quale aveva lasciato il compagno Gianmarco, che le aveva anche ...

Elia Fongaro contro Jane : “Mi ha detto addio via social - che caduta di stile” : Elia Fongaro parla per la prima volta della rottura con Jane Alexander Dopo giorni di silenzio arrivano finalmente le prime parole di Elia Fongaro sulla rottura con Jane Alexander, conosciuta lo scorso autunno al Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la notizia non ha nascosto in un’intervista concessa al settimanale Vero dolore e sofferenza per […] L'articolo Elia Fongaro contro Jane: “Mi ha detto addio via ...

Jane Alexander dimentica Elia Fongaro e torna con l’ex Gianmarco? : Gianmarco Amicarelli torna con Jane? Lui: “Vedremo quel che succederà…” Jane Alexander, nota attrice inglese naturalizzata italiana, ha fatto recentemente parlare di sé: è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con una proposta di matrimonio aperta da parte di Gianmarco Amicarelli -dopo due anni di relazione- e ne è uscita confusa e invaghita di un altro concorrente della Casa, Elia Fongaro. Dopo il reality Jane Alexander ha ...

