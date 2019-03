È successo in TV - 16 marzo 1978 | l' annuncio del rapimento di Aldo Moro al Tg1 VIDEO

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Senza ombra di dubbio quella che vi raccontiamo oggi è una delle pagine più tristi della storia del nostro paese e della televisione, mezzo di comunicazione che in questo avvenimento si fa narratore di una cronaca sfociata poi in un tragico epilogo che, ahinoi, conosciamo bene: ildell'onorevole, presidente della Democrazia Cristiana, avvenuto nel mattino del 16di 41 anni fa e ritrovato senza vita 55 giorni dopo, il 9 maggioIlavvenne ad opera di un commando dell'organizzazione terroristica Brigate Rosse, a seguito di un drammatico attentato nel corso del quale vennero trucidati cinque uomini della scorta. La notizia piombata come un fulmine a ciel sereno suscitò sgomento in un paese che stava affrontando una crisi politica da risolvere e il nuovo Governo guidato da Giulio Andreotti stava per essere presentato in Parlamento per ottenere la ...

