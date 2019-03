È morto Merwin | il poeta che non usava la punteggiatura

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Stamani è rimbalzata su tutti i giornali la notizia della morte delstatunitense W.S.. Aveva 91 anni e ha avuto una lunga carriera costellata di importanti riconoscimenti, il più importante sicuramente è stato il Premio Pulitzer per la poesia, vinto con The Carrier of Ladders, del 1971.Chi era W.S.Nato a New York City nel 1927,era considerato uno dei poeti e pensatori contemporanei più importanti.e traduttore, aveva scritto e lavorato su decine e decine di libri e curato diversi saggi. La caratteristica che lo distingueva dai contemporanei era la sua tecnica di scrittura e narrazione. Infatti,esclusivamente lo stile indiretto e nonlaTrasferitosi stabilmente alle Hawaii, si avvicinò alla religione buddista e si dedicò attivamente a tematiche di carattere ambientale. Fu, infatti, attivo nel risanamento delle foreste ...

