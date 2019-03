E' Cristiano Ronaldo lo sportivo più famoso del mondo

“Se faccio gol ti mordo il sedere” : la sexy scommessa tra Cristiano Ronaldo e l’avvenente modella venezuelana : Una modella venezuelana svela le conversazioni social e WhatsApp intrattenute con Cristiano Ronaldo: Alexandra Mendez parla della sexy scommessa fatta con CR7 Le rivelazioni sexy di un’avvenente modella venezuelana hanno tenuti incollati alla tv peruviana tantissimi telespettatori. Alexandra Mendez, alla Magaly TV La Firme, ha svelato le conversazioni Instagram e WhatsApp intrattenute con Cristiano Ronaldo ai tempi in cui il fenomeno ...

Cristiano Ronaldo - una bomba a luci rosse dopo il trionfo. 'Ti mordo il c***'. I messaggi segreti in diretta : Nuovo scandaletto erotico per Cristiano Ronaldo , decisamente meno grave dell'accusa di stupro avanzata mesi fa da Kathryn Mayorga . Questa volta è la bella Alexandra Mendez , modella e influencer ...

Cristiano Ronaldo versione papà - la figlia più piccola si diverte con il pallone della Champions League [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, dopo la tripletta in Champions League, si diverte a casa con la figlia più piccola: protagonista del video proprio il pallone della magica serata contro l’Atletico Madrid L’ultima dei quattro figli di Cristiano Ronaldo, la piccola Alana Martina (che CR7 ha avuto da Georgina Rodriguez), si diverte con il pallone della Champions League. Dopo la tripletta segnata contro l’Atletico Madrid, il portoghese ha ...

Cristiano Ronaldo potrebbe rischiare la squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : ... https://www.tuttojuve.com/altre-notizie/gazzetta-per-Ronaldo-al-momento-nessun-rischio-squalifica-462440 https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2019/03/15/sorteggi-quarti-champions-league-2019-...

Juve-Atletico Madrid - dalla Spagna : errore della GLT sul gol di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il ribaltone firmato Cristiano Ronaldo continua a far discutere in Spagna. Sul web sta circolando un video che dimostrerebbe un clamoroso errore della Goal Line Technology in occasione del ...

Juventus-Atletico - polemiche in Spagna sul secondo gol di Cristiano Ronaldo : Dopo il grandissimo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Juventus ribaltare il risultato dell'andata contro l'Atletico Madrid grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, il sorteggio dei quarti ha 'regalato' l'Ajax, la prima partita di disputerà il 10 aprile ad Amsterdam, il ritorno il 16 aprile a Torino. Qualora la Juventus dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente fra Tottenham e Manchester ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Bonucci : 'Abbiamo scoperto una nuova Juventus - Cristiano Ronaldo è un alieno' : Per la Juventus, quella di oggi, è stata una mattinata intensa, divisa tra il lavoro in campo e i sorteggi di Champions League che si sono tenuti a Nyon. Alla Continassa, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno iniziato a preparare la gara contro il Genoa, mentre Pavel Nedved era in Svizzera per scoprire l'avversaria europea dei bianconeri. La Juve ai quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere con l'Ajax. Subito dopo il ...

Calcio - Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le qualificazioni agli Europei : Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! Il fuoriclasse tornerà a vestire la maglia del Portogallo in occasione delle prossime due partite di qualificazione agli Europei 2020 che i lusitani giocheranno contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo). CR7, reduce dalla fantastica tripletta siglata contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla quale la Juventus si è qualificata ai quarti di finale, era assente dalla rosa dei Campioni ...

La Juve pesca l'Ajax e spera per Cristiano Ronaldo : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto ...

Nedved : Cristiano Ronaldo? Ma quale squalifica... : NYON - "Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo . Perché dovrei?" . Pavel Nedved , a margine dei sorteggi di Champions, ha risposto così a Sky alla domanda se temesse sanzioni per il portoghese ...

Nedved : Cristiano Ronaldo non sarà squalificato : NYON - "Squalifica di Cristiano Ronaldo ? Non la temo, Perché dovrei?" . Il vicepresiente della Juventus, Pavel Nedved ha risposto così a Sky, a margine dei sorteggi di Champions, alla domanda se ...

Juventus - Nedved : 'Non temiamo la squalifica di Cristiano Ronaldo' : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto dopo la vittoria sull'Atletico Madrid, simile a quello fatto ...

Nedved : «Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo» : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha parlato del sorteggio dei quarti di Champions League, rispondendo prima a una domanda sull’esultanza di Ronaldo contro l’Atletico Madrid: «Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo, non vedo perché dovrei», ha spiegato Nedved sulla possibilità dell’apertura di un’indagine UEFA. Il vicepresidente della Juventus ha poi aggiunto: […] L'articolo Nedved: «Non temo la squalifica di ...