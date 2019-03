Donna scomparsa da cinque giorni | trovata la bici | ricerche lungo l' Oglio

Salemi : mistero attorno alla scomparsa di Angela Stefani - la Donna sparita il 5 febbraio : Intanto nei giorni corsi è accaduto un fatto di cronaca che sfiora quello già accaduto e che accresce il mistero attorno a questa vicenda. Antonino Caradonna, il fratello di Vincenzo Caradonna, ...

Il Segreto - spoiler di oggi : Fulgencio e Fernando dietro la scomparsa di Donna Francisca : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5: oggi scopriremo dove si trova donna Francisca. Da diverse settimane non si sa più nulla della 'matrona', con Raimundo che non si è dato per vinto e ha provato a fare di tutto per rintracciare la moglie dopo aver decifrato il messaggio di aiuto contenuto nella lettera di Francisca. Seguendo Fernando, Raimundo è arrivato a scoprire finalmente ...

Maria Soares Aparecida : ricerche in corso della Donna scomparsa a luglio sul Garda : Sono iniziate lunedì 11 febbraio alle 8.30 tra Peschiera del Garda e Salionze, frazione di Valeggio sul Mincio, le ricerche di Maria Soares Aparecida, detta Brenda o Cida, la donna scomparsa da Camalavicina, frazione di Castelnuovo del Garda, lo scorso 18 luglio. Da quell'ormai lontanissimo mercoledì sono successe tantissime cose: Andrea Felicetti, il suo ex compagno, si è sposato con un'altra donna, una colombiana conosciuta, pare, in quel ...

Chi è Carolyn - la Donna (scomparsa tragicamente) che ispira Meghan : La donna che ispira Meghan Markle? Non è Kate Middleton, come credono in molti, e nemmeno la Regina, ma Carolyn Bessette, grande amore di John John Kennedy. Bellissima, elegante e sfortunata, Carolyn era una ragazza come tante che riuscì a vivere (anche se per poco) un sogno: entrò nel clan – quello dei Kennedy – più famoso d’America e sposò uno degli uomini più belli del mondo. Il suo principe azzurro si chiamava John John ...

Donna scomparsa in Sardegna - arrestato il marito per omicidio : La 76enne tedesca era scomparsa a ottobre da Oristano ed era stata ritrovata morta tre giorni dopo. L'uomo l'aveva conosciuta in Germania, erano tornati a vivere sull'isola dopo la pensione

Brescia : Donna uccisa in Franciacorta è mamma scomparsa a Bergamo : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso dal marito. A notare il corpo senza vita è s

Donna carbonizzata - è mamma scomparsa a Bergamo : Ha un nome il corpo di Donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata ...

Donna scomparsa - condannato il marito : ANSA, - FORLI', 18 GEN - Dopo 19 anni dalla scomparsa di Manuela Teverini dalla casa di Capannaguzzo, una frazione di Cesena, Costante Alessandri, marito della Donna - il cui corpo non è stato mai ...