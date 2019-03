Don Mario Frittitta | il carmelitano scalzo che confessava il padrino latitante

Don Mario - il carmelitano scalzo che confessava il padrino latitante : L'arresto nel '97 per gli incontri con il boss Pietro Aglieri, i quattro giorni di carcere e il ritorno alla Kalsa, il suo quartiere, acclamato dai fedeli. Padre Mario Frittitta è finito più volte sotto i riflettori della cronaca: persino per una mansarda abusiva costruita sul...

Cinema : premio Mario VerDone - resi noti i 12 finalisti : ... Matteo Oleotto per "Zoran, il mio nipote scemo", Sebastiano Riso per "Più buio di mezzanotte", Duccio Chiarini per "Short skin", da Marco Danieli per "La ragazza del mondo" e, l'anno scorso, da ...