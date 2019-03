Domenica inizia la Formula 1 2019 Tutti contro Hamilton e c' è il ritorno di Kubica

Premio letterario Verbania for Women 2019 : le iniziative di Verbania si tinge di Rosa del 3 al 30 marzo. Premiazioni dei vincitori Domenica ... : ... grazie alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e associazioni cittadine, un articolato programma di incontri, spettacoli ed eventi per Verbania si tinge di Rosa . L'obiettivo è di offrire ...

GIORNO DEL RICORDO 2019 - Tutte le iniziative in calendario tra Domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo a cura dell'Associazione nazionale ... : Presentato il programma delle celebrazioni ferraresi per il 'GIORNO del RICORDO 2019' 05-02-2019 / GIORNO per GIORNO Tra domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo saranno anche quest'anno diversi, in ...