Domenica In | ecco chi ha scelto la Venier per la speciale puntata sui papà

Matteo Gentili - la verità a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché ho lasciato Alessia'. E Barbara D'Urso vola con Domenica Live : La loro storia d'amore - a quanto sembra oggi ex love story visto che si sono lasciati - impazza sui social. Ha ragione Matteo oppure Alessia? Il popolo web si divide. Arbitro del confronto-scontro è ...

Cristina D'Avena super sexy a Domenica Live : «Ecco cosa mi chiede il pubblico...» : «Quando vado nelle discoteche, spesso dal pubblico mi dicono ?Escile? o ?Puffale?». Sollecitata da Barbara D?Urso, Cristina D?Avena si racconta anche...

Fausto Leali a "Domenica In" con gli occhiali da sole : «Non posso toglierli». Ecco perché : Fausto Leali è stato ospite di "Domenica In" insieme a Davide Marinis, suo "allievo" a "Ora o mai più", il talent di Rai Uno dedicato agli artisti che...

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e Domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live : 'Siamo state aggredite. Ecco cosa è successo...' : 'Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato'. è con la voce spezzata dall'emozione che Patrizia Bonetti , ...

Pd - Domenica le primarie per il segretario : ecco come e dove si vota : PER votaRE BISOGNA ESSERE ISCRITTI AL PD? No, basta firmare una dichiarazione in cui si conferma di riconoscersi nella proposta politica del Pd e di sostenere i Dem alle prossime elezioni. come ...

Roma - Dzeko scherza con Totti : 'Edin - doppietta Domenica?' - 'Meglio sabato - Checco' Foto : Divertente siparietto social tra Francesco Totti e Edin Dzeko. Il capitano, in settimana bianca insieme alla famiglia, scrive sulla pagina Instagram di Dzeko, sotto a una Fotografia del bosniaco: '...

Ciclismo – L’Arvedi Cycling impegnata Domenica nella San Daniele Po : ecco i protagonisti : L’Arvedi Cycling tornerà su strada il 3 marzo: dopo l’ottimo esordio a San Bernardi di Lugo, il team sarà impegnato nella gara di San Daniele Po domenica 3 Marzo si torna su strada. Carloalberto Giordani, Stefano Moro e Davide Plebani rientrano dalla Polonia, dopo i Campionati Mondiali Pista con la Nazionale, per partecipare alla gara di San Daniele Po (Cremona). A completare il roster Arvedi Cycling Diego Bosini e Attilio ...

Million Day - estrazione di Domenica 24 febbraio 2019 : ecco tutti i numeri vincenti : In diretta su Leggo.it l'estrazione Million Day di oggi domenica 24 febbraio 2019. Live tutti i numeri vincenti estratti: 3 12 14 31 47. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che...

Domenica In - Mara Venier grida una parolaccia in diretta e poi chiede scusa : ecco cosa è successo : Mara Venier: parolaccia in diretta nella puntata di Domenica In Momento di grande imbarazzo nell’ultima puntata di Domenica In. Durante la diretta Mara Venier si è fatta scappare una brutta parola in diretta su Raiuno in fascia protetta. La conduttrice è stata vittima di uno scherzo da parte di un ospite della trasmissione e la […] L'articolo Domenica In, Mara Venier grida una parolaccia in diretta e poi chiede scusa: ecco cosa è ...

Belen e Stefano news a Domenica In : “Ecco perché l’ho scelta” : Stefano De Martino chiarisce i sentimenti che prova per Belen Rodriguez a Domenica In Stefano De Martino, che prossimamente debutterà come conduttore al timone del programma comico Made in Sud, è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In (in onda Domenica 24 febbraio). Il ballerino e showman si è confidato con la […] L'articolo Belen e Stefano news a Domenica In: “Ecco perché l’ho scelta” ...

F1 - la rivelazione di Stefano Domenicali : “ecco cosa faceva Schumacher prima della presentazione di una nuova Ferrari” : L’ex capo della Gestione Sportiva del team di Maranello ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Michael Schumacher E’ il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari, a Fiorano si alzano i veli sulla nuova monoposto del Cavallino che proverà a riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal lontano 2007. LaPresse/Photo4 La scuderia in rosso si veste a festa per l’atteso lancio, che da sempre assume un ...

Ultimo insultato prima della diretta. Ecco perché ha disertato Domenica In : La bufera sul Festrival di Sanremo continua. Ultimo non ci sta. Il cantante, arrivato secondo dopo Mahmood ha disertato Domenica In , dove Mara Venier lo attendeva per il consueto programma dopo la ...

Isola dei Famosi - diretta quarta puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : ecco cosa succederà stasera : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...