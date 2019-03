Dl reddito-pensioni - ok commissioni nella notte. Lunedì in aula : Roma, 16 mar., askanews, - Via libera nella notte delle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera al decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 che approderà Lunedì in aula.Le commissioni ...

Dl reddito-pensioni - ecco le novità dall'Inps alla Guardia di Finanza : Roma, 15 mar., askanews, - E' arrivato l'atteso emendamento al decretone che istituisce la figura del vicepresidente dell'Inps e dell'Inail. Con un emendamento presentato nelle commissioni Lavoro e ...

Dl reddito-pensioni - arriva norma anti clan Spada : stop reddito : Roma, 13 mar., askanews, - Niente reddito e pensione di cittadinanza a latitanti e condannati 'anche con sentenza non definitiva'. E' quanto prevede un emendamento al decretone presentato dalle ...

Partono le domande per pensioni e reddito di cittadinanza - con Spid - alle Poste o ai Caf : I Caf e gli uffici postali da oggi 6 marzo sono a disposizione dei cittadini per le richieste di pensione e reddito di cittadinanza. Molti Centri di assistenza fiscale hanno predisposto opuscoli con le linee guida delle due misure e di come si andrà ad operare. Una cosa da sottolineare è che l’operazione, sia che si svolga tramite il canale di Poste Italiane o tramite i patronati ed i centri di assistenza è gratuita perché figlia di convenzione ...

Pensioni : quota 100 e reddito di cittadinanza - conti non tornano : ... una prospettiva 'pericolosa', in assenza non solo di un'efficiente macchina organizzativa e di controllo, ma anche e soprattutto alla luce del rallentamento dell'economia del paese". Ricevi ...

Decretone reddito cittadinanza e Pensioni : ok del Senato - si va alla Camera : (Foto Ansa) Via libera del Senato al Decretone su Reddito di cittadinanza e Pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento contenente le misure bandiera del Governo Legastellato, passa alla Camera per l’approvazione. Come si prevedeva, non è tutto filato liscio. Bagarre nell’Aula del Senato nel corso dell’intervento di Paola Taverna (M5S). Taverna, vicepresidente del Senato, ha ripetutamente attaccato il Partito ...

Dl reddito-pensioni : ok Senato con 149 sì - ora passa alla Camera : Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al cosiddetto 'decretone' con le misure bandiera del governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento passa adesso all'esame della Camera per la seconda lettura. Molte le novità in arrivo con il passaggio a palazzo Madama, mentre altri nodi verranno sciolti a Montecitorio. In particolare, le modifiche approvate al Senato vanno dalla tutela ...

Dl reddito-pensioni : proteste Fi - Casellati sospende Aula Senato : Roma, 27 feb., askanews, - La presidente del Senato Elisabetta Casellati sospende i lavori dell'Aula del Senato sul decretone dopo una protesta dei Senatori di Forza Italia. Durante l'intervento nel ...

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Dl reddito-pensioni : al via rush finale Senato - atteso Di Maio : Roma, 27 feb., askanews, - E' iniziato in Aula al Senato il rush finale sul 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100. Parteciperà ai lavori il vicepremier Luigi Di Maio, che ha tanto ...

