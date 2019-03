Denuncia del Codacons | Da big pharma 15 milioni in tre anni a 611 medici

Laura Pignataro - Liberation Denuncia le pressioni fatte dai vertici della Commissione europea prima del suicidio : A tre mesi dal suicidio della funzionaria della Commissione europea, Laura Pignataro, un articolo del giornalista di Libération, Jean Quatremer, un’istituzione nella “bubble” brussellese, ricostruisce le forti pressioni a cui il capo della risorse umane del Servizio giuridico sarebbe stata sottoposta nell’ultimo anno, fino ai giorni precedenti la sua morte. Un anno caratterizzato dal conflitto interno, secondo le ricostruzioni dei colleghi e ...

Pagano un avvocato per delle pratiche ma il legale non avvia alcuna azione : Denunciato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Agrigento - vanno a casa del ladro per farsi giustizia : Denunciati per sequestro di persona : Una vicenda che avrebbe potuto avere un esito tragico è stata sventata ieri sera dai Carabinieri della tenenza di Ribera, centro di circa ventimila abitanti della provincia di Agrigento. Due agricoltori, notata la sparizione di alcuni attrezzi da lavoro, si sono recati presso l'abitazione di un cittadino rumeno che sospettavano di essere l'autore del furto. Entrati nella sua abitazione, prima lo hanno malmenato con calci e pugni poi, sotto la ...

Tifoso del Cagliari morto d'infarto durante la partita. La Denuncia sui social : cori indegni durante i soccorsi : Cagliari - Tragedia ieri notte alla Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Negli ultimi minuti della gara, vinta dal Cagliari sulla Fiorentina, un Tifoso 45enne, Daniele ...

Donna spacca gli occhiali della maestra del figlio con un pugno in faccia. Denunciata : Un brutto voto o una nota negativa sarebbe il motivo dell'aggressione ai danni di una maestra di una scuola elementare di Palermo della direzione didattica "Saverio Cavallari". L'insegnate è stata raggiunta all'uscita dell'edificio dalla mamma e dalla sorella di un alunno di 10 anni, che le hanno contestato un atteggiamento eccessivamente duro e sprezzante. La situazione è subito degenerata e l'accesa discussione si è trasformata ...

“Alla Città del libro di Stradella lo sfruttamento dei lavoratori continua” : la Denuncia del libraio : Intervista a Franco Di Battista, libraio e giornalista, sullo sciopero (poi rientrato) dei lavoratori della logistica alla Città del libro di Stradella, in provincia di Pavia, che denuncia: "La distribuzione dei libri è uno dei laboratori per lo sfruttamento dei lavoratori. Librai ed editori sotto lo scacco dei grandi operatori".Continua a leggere

Mosca : pensionato Denuncia furto di icone del valore di 200mila dollari - : Un pensionato a Mosca si è rivolto a un avvocato con una dichiarazione di smarrimento di 12 vecchie icone del valore di 200mila dollari, che lui ritiene gli siano state rubate. Lo ha riferito ...

Partono i mini-tagli delle pensioni. Cgil Denuncia : "Conguaglio rinviato a dopo le Europee - imbroglio elettorale" : C'è ben poco "cambiamento" nel metodo scelto dal Governo per mettere ancora una volta le mani nelle tasche di circa cinque milioni di pensionati. Per effetto del ricalcolo delle rivalutazioni degli assegni previsto dalla legge di Stabilità approvata a ritmi frenetici a fine anno, poco meno di cento milioni di euro stanno per tornare nelle casse dello Stato secondo i numeri della Cgil. Ma i pensionati possono stare tranquilli fino ...

Bologna - torta nazista nel Giorno della Memoria : la Denuncia di una professoressa : Un episodio davvero assurdo si è verificato nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso quindi, a Bologna, durante una festa di compleanno a cui hanno partecipato diversi liceali. Vanessa Roghi, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva già discusso l'accaduto in un suo articolo pubblicato sul sito "Ricerca", rivista della Loescher. La stessa oggi ha ripreso un articolo del Corriere di Bologna, il quale ha riportato ieri la vicenda. ...

La Denuncia di Forza Nuova - Fedato : 'Offese e bestemmie : è questo l'8 marzo delle femministe?' : Approfondimenti Banche, PdP e FN: 'L'usura? Peccato che grida vendetta al Cielo. Veneto terra devastata' 24 febbraio 2019 L'8 marzo di Forza Nuova, ricordando Pamela e Desirée 8 marzo 2019 'Offese e ...

Venezuela - medici Denunciano : “Almeno 14 morti in ospedale a causa del blackout” : Tredici pazienti sono morti in un ospedale nel nord-est del Venezuela a causa del blackout elettrico iniziato giovedì scorso e almeno un’altra persona è morta all'ospedale di Maracay, a ovest di Caracas. L’energia elettrica non è ancora ritornata in diverse zone della capitale. Nuove manifestazioni pro Maduro e pro Guaidó.Continua a leggere

Avellino - le rompe la testa con bottiglia : Denunciato nel giorno della festa della donna : Proprio in quello che doveva essere il giorno più felice e in cui tutti dovrebbero riflettere sul loro valore, nel giorno della festa della donna si è verificato l'ennesimo caso di violenza e di maltrattamenti nella provincia di Avellino. I fatti, secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, si sono verificati esattamente nel piccolo comune di Quindici, dove un uomo di quarantacinque anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine. ...

"Sicurezza delle donne a rischio" - un libro Denuncia la scelta dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

Fiumicino - la Denuncia dell’avvocatessa : “Un agente mi ha detto che non posso essere europea perché sono nera” : “Lei è di pelle scura, non può essere europea”. È il 4 marzo scorso quando un agente della Polizia doganale in servizio all’aeroporto Fiumicino di Roma risponde così a Esohe Aghatise, avvocatessa e cittadina italiana. Che poi sui social network ricostruisce la vicenda, sottolineando che il poliziotto era “convinto che per il colore della mia pelle non potessi stare nella fila ‘passaporti europei’”. L’amica giornalista di ...