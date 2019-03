Decretone | le novità | sostegno per i disabili e riscatto della laurea anche dopo i 45 anni

Decretone - le novità : sostegno ai disabili : Le commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera hanno dato il via libera al provvedimento. Lunedì l’approdo in Aula

Ecco tutte le novità del Decretone : ci sono il sostegno per i disabili e il riscatto della laurea : Dal sostegno extra per il reddito di cittadinanza, fino a 50 euro al mese, alle famiglie numerose con disabili, alla possibilità di riscatto agevolato della laurea estesa anche agli over 45, fino alla nuova figura del vicepresidente dell’Inps. sono alcune delle principali novità introdotte alla Camera al decretone con reddito di cittadinanza e quot...

Riscattare la laurea costerà 5.241 euro per anno di studi : la novità del 'Decretone' : Dal nuovo decretone sul reddito e sulle pensioni arriva lo sconto per il riscatto della laurea, dedicato agli under 45enni entrati nel mondo del lavoro dopo il 1996. Questa categoria rientra interamente nel regime contributivo e viene così agevolata in quanto solitamente rappresentata da individui con alle spalle carriere discontinue che hanno determinato "buchi contributivi". I costi per coprirli saranno quindi limitati e con un versamento ...

Riscatto anni di laurea - le novità nel Decretone del governo : basteranno 5.241 euro annui : Arriva lo sconto per riscattare gli anni del percorso accademico per gli under 45 che abbiano iniziato la propria attività lavorativa a partire dall'anno 1996 e che ricadono, dunque, interamente nel regime pensionistico contributivo. A stabilirlo è il mega decretone ministeriale sul reddito di cittadinanza e sulla cosiddetta 'quota cento'. La decisione arriva con l'obiettivo di concedere un'agevolazione alle nuove generazioni, in particolar modo ...

