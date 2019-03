“Decarbonizzazione” dell’economia in Europa | un’operazione da 177 miliardi di euro

ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Quanto costerà la "decarbonizzazione" dell'economia, chiesta a gran voce dei giovani che hanno scioperato a scuola e marciato per il clima in circa 1.700 manifestazioni in oltre 100 paesi del mondo? E chi pagherà quel costo? Sono domande a cui, ovviamente, non è possibile trovare una risposta precisa, anche perché molto dipende dallo "scenario" e dal calendario, più o meno ambiziosi, di riduzione delle emissioni a effetto serra che saranno attuati nei diversi paesi per realizzare le promesse e gli impegni dell'Accordo Onu sul clima firmato a Parigi il 12 dicembre 2015.Se ci si limita all'Unionepea, delle stime indicative abbastanza significative delle risorse necessarie sono state inserite in due importanti documenti ufficiali della Commissione: il pacchetto su clima ed energia intitolato "Energia pulita per tutti glipei", varato il 30 novembre 2016, che introduceva la ...

