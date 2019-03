Dazi e Brexit graziano l'Italia Moody's rimanda la bocciatura : Moody's lascia con il fiato sospeso l'Italia e rinvia l'esame sul rating. In una nota diffusa ieri sera poco prima delle 23, l'agenzia ha scritto di aver aggiornato il suo calendario e che quindi non comunicherà alcuna decisione per il nostro Paese, ma anche per la Serbia e le municipalità di Istanbul e Izmir. Al momento non è possibile sapere né perché è stato preso tempo, né fino a quando.L'agenzia calerà la mannaia sull'Italia o si limiterà a ...

Il mercato auto europeo di fronte a sfide titaniche : Brexit - Dazi USA e norme sulle emissioni : Non andranno sottovalutate le sfide che il mondo dell’auto dovrà affrontare come ad esempio la Brexit, i dazi USA sulle importazioni di auto dall’Europa e le norme sempre più stringenti sulle emissioni A fronte di un inizio anno che ha segnato una marcata flessione delle vendite di auto nuove (-4,6%), il mese di febbraio torna a registrare livelli di vendita più in linea con lo scorso anno, nonostante il risultato riporti un segno ...

Brexit - Coldiretti : pronti a scattare Dazi per le importazioni di tutti i tipi di formaggi grattugiati : “dazi di 24,9 euro al quintale sono pronti a scattare il 29 marzo per le importazioni di tutti i tipi di formaggi grattugiati che colpiscono in particolare le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano in busta e barattolo“: lo rende noto la Coldiretti in riferimento alla pubblicazione da parte del governo britannico del nuovo regime tariffario all’importazione in caso di mancato accordo entro il 29 marzo. “Se non si ...

Brexit : Londra ha paura del no deal e taglia i Dazi con la Ue : Sulla Brexit c'è solo l'accordo già negoziato, ora è Londra che deve decidersi, da loro che deve arrivare la soluzione. Pressing europeo sul Regno Unito all'indomani del voto ai Comuni con la seconda ...

Londra : taglio dei Dazi su importazioni in caso di Brexit senza accordo | : L’annuncio del ministro delle Politiche commerciali George Hollingbery. Il regime potrebbe durare un anno. I giornali britannici: «Siamo al caos»

Londra si prepara alla Brexit senza accordo : azzerati i Dazi sulle importazioni dall’estero : Lo scenario del «No Deal» si avvicina e il Regno Unito si prepara a un’uscita dall’Ue senza accordo. Il giorno dopo la bocciatura dell’accordo della premier May, arriva l’annuncio del taglio dei dazi sulle importazioni in caso di Brexit senza accordo. Il regime temporaneo per evitare un balzo nei prezzi per i consumatori e un’interruzione delle cat...

Brexit - pronto il piano B : zero Dazi sull'87% delle merci in caso di «no-deal» : Nella giornata del 13 marzo il ministro del Commercio, Liam Fox, ha invitato i rappresentanti del mondo delle imprese a una «discussione» sul piano di tariffe presentato dall'esecutivo.

Germania rischia doppio smacco da Dazi e no-deal Brexit : ... dazi più elevati negli USA e un no deal per la Brexit insieme colpiranno anche il sentiment delle imprese e il morale dei consumatori che potrebbero gettare l'economia in un circolo vizioso, dicono ...

Borse : conto alla rovesci sui Dazi e sulla Brexit : Ma in arrivo, dal mondo reale, ci sono anche le rilevazioni sull'inflazione, gli indici sulla fiducia dei consumatori e nuovi sondaggi presso le imprese. Nell'ottava tra il 15 e il 23 febbraio i ...

Brexit : senza accordo impatto dei Dazi sull’export dell’Italia da 1 - 3 miliardi : In caso di uscita della Gran Bretagna dall‘Unione europea senza accordo l’impatto delle tariffe sull’export delle imprese italiane verso il Regno Unito potrebbe ammontare a 1,3 miliardi di euro annui. Una hard Brexit avrebbe un impatto sulle imprese italiane che esportano sul territorio britannico “repentino e costoso“. E’ quanto si sottolinea in un rapporto dell’Anra, l’associazione che raggruppa ...

Brexit - «condanna» al fish & chips. Gli inglesi ora temono i Dazi sui cibi : Basta andare a fare la spesa da Waitrose, il supermercato chic, e si entra in una caverna di Alì Babà dove si allineano prelibatezze da ogni angolo del mondo. E il sabato mattina, qui al mercato ...

Dazi - Brexit - Fed e Bce fanno ben sperare le Borse : Ma non era facile prevedere che la frana dell'economia italiana fosse così profonda come è emersa ieri dai dati Istat. Gli ultimi dati macroeconomici in Germania e in Italia, confermano il ...

Sfila la moda ma Brexit e Dazi fanno paura : Sfilate e eventi avverranno in tutta la città: al Museo della Scienza e della Tecnica sarà allestito lo spazio destinato ai giovani stilisti, il Fashion Hub market , poi ex fabbriche ormai ...

Usa e Cina più vicini sui Dazi ma Brexit allontana la Nissan : ... oltre che l'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia". Venerdì, sull'onda di questi segnali, la Borsa ...