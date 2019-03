Dark Polo Gang | cambiare | adesso Anche a costo d' infamare la Gang

'Sicke Luke lascia la Dark Polo Gang' - per molti è notizia certa - ma ci sono ancora dubbi : Da qualche giorno a questa parte il rap-web è monopolizzato da una sempre più articolata discussione sul futuro della Dark Polo Gang, o meglio, sulle future collaborazioni tra i tre superstiti del collettivo dopo l'abbandono di Side – ovvero Tony Effe, Pyrex e Wayne – e Sick Luke, storico producer del gruppo, nonché uno dei più apprezzati beatmaker di tutta la scena rap nazionale, ormai noto anche fuori dai confini italiani. Le parole di Sick ...

Da Ramazzotti al punk dei Telescopes - da Jon Spencer a la Dark Polo Gang : LUNEDI' 11 MARZO. Rock/The Telescopes, punk inglese al Fanfulla On the road dal 1989, anno del disco di debutto 'Taste', pionieri del post-punk, inglesi di Burton upon Trent, nello Staffordshire, The ...

Guè Pequeno : anche Mahmood e la Dark Polo Gang tra gli ospiti del concerto al Forum di Milano : Il 16 marzo

Isola dei Famosi - rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez al concerto della Dark Polo Gang : Secondo l'informatissimo portale Dagospia, presso il locale Fabrique a Milano sarebbe avvenuta una rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez.L'occasione è stata il concerto della Dark Polo Gang: la Mega è fidanzata con Tony Effe, mentre la Rodriguez con Wayne Santana, entrambi componenti del gruppo. Pare che l'alterco sia stato così intenso che alla fine sia volato un cestino di pane. A sedare gli animi sarebbe intervenuto Tony Effe in ...

Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza aggiunge un tassello al tedio trap - testo e audio : Se un tempo bastavano quattro accordi, una corporatura filiforme e un look trasandato per essere odiati come punk, oggi la perfezione e l'estrema cura del corpo dei nuovi "maledetti della società" sono un fatto, e Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza è un ennesimo esempio. La sottile differenza tra la spinta anarcoide che il mondo conobbe negli anni '70 e il sessismo machista espletato con l'incapacità di uscire da un cerchio della ...

Dark Polo Gang : in arrivo un nuovo singolo con Capo Plaza

Dark Polo Gang : il collettivo del trap italiano collabora con Capo Plaza per il nuovo singolo “Gang Shit” : Martedì 29 gennaio. Esce venerdì 1 febbraio “Gang Shit”, il nuovo singolo della Dark Polo Gang feat. Capo Plaza. “Gang Shit” è disponibile da oggi per il pre-order su iTunes e il presave su Spotify. Il brano segue il successo di “Cambiare Adesso”, disco di platino che ad oggi conta 28 milioni di stream su Spotify dove, dopo 5 mesi dalla pubblicazione, è ancora nella Top10 dei brani più ascoltati in Italia confermando la supremazia della Dark ...

Gazzelle e Dark Polo Gang - un'amicizia nata a scuola : 'Sono loro le vere rockstar' (VIDEO) : Quello di Gazzelle è sicuramente uno dei nomi più interessanti della nuova scena indie-pop, genere musicale che, insieme al rap, sta rapidamente cambiando faccia alla musica italiana. Questi due universi sonori, apparentemente lontani per stile, contenuti, forma ed immaginario, sono in realtà ben più interconnessi di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, prova lampante ne è il fatto che alcuni artisti vengano catalogati dal pubblico – ...

Isola dei Famosi – Chi è il fidanzato di Taylor Mega? Tony Effe - trapper della Dark Polo Gang tra ghiaccio e… Bufu [GALLERY] : Tony Effe il chiacchierato fidanzato della concorrente dell’Isola dei Famosi Taylor Mega: membro della Dark Polo Gang con un passato da attore Fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 spicca la splendida Taylor Mega. La modella italiana, salita alla ribalta delle cronache rosa per un presunto flirt con Briatore, ha guadagnato molto in fretta grande popolarità. La 24enne friulana, seguitissima sui social, è finita al centro di ...

Fedez - nel nuovo album "Paranoia Airlines" anche Annalisa e Dark Polo Gang : ecco la tracklist