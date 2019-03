Dalla salute alla coppia | l' importante è riderci su

Salute : a Empoli il casco che salva i capelli Dalla chemioterapia : Anche all’ospedale di Empoli è arrivata l’importante apparecchiatura per aiutare le pazienti sottoposte a chemioterapia a non perdere i capelli grazie ad Astro, l’Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, ormai da anni a fianco del San Giuseppe nel continuo miglioramento dei percorsi assistenziali rivolti alle donne. L’apparecchio è stato consegnato stamattina al Centro Donna ...

Ambiente - studio Ciel : Dalla plastica rischi per la salute umana : Un rapporto diffuso nelle ultime ore dal Center for International Environmental Law (Ciel) evidenzia l’urgenza di adottare il principio di precauzione per proteggere l’umanità dall’inquinamento della plastica. Valutate tutte le fasi del ciclo produttivo e di vita di questo materiale, il report infatti rileva evidenti rischi per la salute umana. Nel dettaglio, il rapporto evidenzia che: le materie plastiche presentano differenti ...

Dalla demenza ai tumori - ecco quali effetti può avere sulla salute un pizzico di curcuma al giorno : Un recente studio, condotto dai ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, e pubblicato su Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ha svelato che il consumo giornaliero di un singolo grammo di curcuma può portare benefici per la memoria a breve termine. Mark Wahlqvis, uno dei ricercatori, ha dichiarato: “I nostri risultati con la curcuma sono in linea con queste osservazioni, in quanto sembrano influenzare le funzioni ...

Dalla SOLIDARIETA' ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALUTE" "I Centri Diurni di Brindisi incontrano padre Vijaya Kumar Rayarala : ... tutti coloro che credono in Dio o nell'umanità devono operare il più possibile assieme per rendere migliore, meno dolente e più giusto il mondo. Un messaggio che vale nei Paesi del Sud del mondo ma ...