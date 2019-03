Da Nuova Dehli a Madrid | da Parigi a New York si muove l' onda verde

Cambiamenti climatici : a Nuova Dehli il murales realizzato con lo smog : ... usando un inchiostro realizzato con lo smog.Il murales fa parte della quinta tappa di Climate Art Project , il progetto di Andreco tra arte, scienza e ambiente che sta attraversando il mondo per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli : Marco De Nicolo si qualifica alle Olimpiadi! Fantastico podio nella carabina 3 posizioni! : Il Tiro a segno italiano lancia un fortissimo segnale di vitalità nella tappa di Coppa del Mondo di Nuova Dehli (India), a seguito di un paio di stagioni anonime susseguenti all’addio della stella Niccolò Campriani. nella carabina tre posizioni ben tre azzurri si sono qualificati per la finale, con Marco De Nicolo capace di salire sul podio e, soprattutto, agguantare l’agognata qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per il ...

Tiro a segno - presentazione Nuova Dehli (big presenti - speranze Italia - etc.) : In attesa che la ISSF tenti di risolvere la situazione legata al mancato visto d’ingresso in India per i tiratori pakistani, a Nuova Delhi da domani, sabato 23, a mercoledì 27 febbraio, si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno, che metterà in palio (non vi sono comunicazioni ufficiali al momento che parlano di mancata assegnazione) due carte olimpiche per ciascuna prova individuale. Tra gli uomini, nella carabina ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...