Da Ed Sheeran a Dave Grohl | tutti i duetti del nuovo album dei Rolling Stones atteso ad

(Di sabato 16 marzo 2019)Non sono pochi ipensati per Honk, ildeiper il 19 aprile e con il quale hanno voluto raccoglierei maggiori successi di carriera, compresi i brani che hanno pensato di portare in duetto nel cofanetto di prossimo rilascio. Oltre al greatest hits, Honk sarà anche arricchito di 4live ai quali prenderanno parte Ed, scelto per Beast of Burden, quindi Florence Welch in Wild Horses, Brad Paisley in Dead Flowers ein Bitch. Honk sarà rilasciato su due supporti differenti, con un pensiero anche per gli amanti del vinile che potranno ottenere il box set in 4 vinili, mentre i CD saranno 3. Prevista anche una versione più leggera con 2 vinili e 2 CD.Ipensati per Honk sono inclusi esclusivamente nelle versioni estese, mentre quella composta da 4 vinili sarà anche distribuita in edizione limitata nelle ...

