Crozza-Mauro Corona e le spassose idee per salvare la Terra | “Altro che quei ca*** di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Nella puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizionei panni dielenca le sue soluzioni a dir poco originali peril pianeta: “La donna che non si depila le gambe per due anni non ha neanche più bisogno delle calze, quindi meno nylon in giro e quindi meno spazzatura. Se vuoi del fresco sdraiati nudo su una lastra di marmo e tu custode del cimitero: cosa chiami la polizia mentre sono lì steso su una tomba? Non lo vedi che sto salvando il pianeta?”.Video NoveL'articoloe leperla: “Altro chedi svedesi, mi sale il sangiovese alla testa!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

gazzettamodena : FridaysForFuture, Crozza fa Mauro Corona: 'Altro che Greta, so io cosa fare per la Terra: non vi depilate'' - gazzettamantova : FridaysForFuture, Crozza fa Mauro Corona: 'Altro che Greta, so io cosa fare per la Terra: non vi depilate''… - gspgrasso83 : Mauro Corona: 'Altro che Greta, Per la Terra non depilatevi più' -