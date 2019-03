ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Nella puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizioche con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”.Video NoveL'articoloe ilsui: “Gretahailai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” proviene da IlQuotidiano.

ilfattovideo : Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici: “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti… - TutteLeNotizie : Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici: “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi… - Cascavel47 : Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici: “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti… -