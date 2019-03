Coppia di donne si lascia : "Sì all'assegno di divorzio" : ... una funzionaria amministrativa di qualche anno più giovane, che lavora nel mondo della scuola pubblica. 'La nuova normativa - spiega Maria Antonia Pili, presidentessa Fvg dell'Associazione italiana ...

Unioni civili - assegno di mantenimento post divorzio a Coppia di donne : Unioni civili, assegno di mantenimento post divorzio a coppia di donne Il Tribunale di Pordenone, in una causa tra due donne unite civilmente, ha stabilito un “assegno divorzile” periodico a favore della coniuge più debole economicamente. La sentenza è la prima in Italia dall'approvazione della legge ...

Unioni civili - il primo assegno di mantenimento ad una Coppia di donne - Sky TG24 - : Il Tribunale di Pordenone, in una causa tra due donne unite civilmente, ha stabilito un "assegno divorzile" periodico a favore della coniuge più debole economicamente. La sentenza è la prima in Italia ...

Coppia donne - ok ad assegno di divorzio : 16.39 Per la prima volta un tribunale, quello di Pordenone, ha riconosciuto, in una causa di divorzio tra due donne unite civilmente,l'assegno divorzile a favore della partner più debole. Lo ha riferito la presidente di Aiaf Friuli Venezia Giulia all'Ansa. Si tratta della prima sentenza in Italia dopo l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili.

Unioni civili - sì all assegno di divorzio a una Coppia di donne : Anche in caso di unione civile è previsto l'assegno di mantenimento per la parte economicamente più debole. Lo ha deciso il tribunale di Pordenone con una sentenza che per la prima volta attribuisce a ...

Unioni Civili : Giudice - ok all'assegno di divorzio ad una Coppia di donne : Il Tribunale di Pordenone in una causa di 'divorzio' fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un 'assegno divorzile' periodico a favore della 'coniuge' più debole. Lo spiega all'ANSA l'avvocata ...

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una Coppia? La loro risposta a Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono ancora protagonisti a Uomini e Donne. La mancata coppia è infatti stata ospite della registrazione del trono classico tenutasi lunedì 11 marzo, a poche ore dalla segnalazione che vedeva il corteggiatore in discoteca dove si era detto impegnato e aveva parlato di aver trasCorso una giornata con Teresa e di essersi trovato bene con lei. In studio i due però dicono di non essere una coppia. Un nuovo confronto ...

Uomini e Donne : Stefano Torrese e Pamela Barretta sono una Coppia (foto) : Stefano Torrese e Pamela Barretta sono stati protagonisti dell'ultima puntata (andata già in onda) del trono over di 'Uomini e Donne'. Il cavaliere ha manifestato l'intenzione di lasciare il programma con la compagna che, ormai, frequenta da diversi mesi per mettere un punto (di partenza) a possibili scenari di convivenza e frequentazione fuori dalle telecamere. L'atteggiamento titubante della dama, però, ha insospettito il parterre ...

Gossip Uomini e donne : Dal Corso e Teresa Langella sarebbero già una Coppia : Andrea Dal Corso e Teresa Langella potrebbero essere ufficialmente una coppia, stando ad alcune indiscrezioni che circolano insistentemente nei social network. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, sarebbe stato proprio l'ex corteggiatore di Uomini e donne a sbottonarsi in merito alla riappacificazione con l'ex tronista, avvenuta a meno di un mese dalla puntata della scelta trasmessa su Canale 5 lo sCorso 15 febbraio. In ...

Uomini e Donne : la prima intervista di Coppia di Luigi Mastroianni e Irene Capuano : La neo coppia rivela: "Questi primi giorni insieme hanno superato di gran lunga tutte le aspettative".

Uomini e Donne - il dramma infinito di Teresa Langella : ritorno in studio e sCoppia in lacrime - inconsolabile : Il dramma di Teresa Langella si consuma a Uomini e Donne di Maria De Filippi: proprio non riesce a metabolizzare il rifiuto di Andrea Del Corso. L'ex tronista, presenta alla scelta di Ivan Gonzalez, è tornata a fare i conti con il "no" della persona che aveva scelto. Quando gli ex protagonisti del T

Uomini e donne - Gonzalez e Sonia sono una Coppia : decisivo l'incontro tra Andrea e Natalia : Il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e donne si è ufficialmente concluso nella puntata dedicata alla sua scelta e trasmessa in televisione ieri 1 marzo in prima serata su Canale 5. Il tronista spagnolo, già noto per la partecipazione a Temptation Island Vip, ha deciso di trascorrere il weekend in villa insieme alle corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Nelle ultime settimane quest'ultima aveva scatenato qualche critica a causa ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne - video : vita di Coppia e Corrida! : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Uomini e donne, anticipazioni video: il racconto della loro vita di coppia e la Corrida....

Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia. Deianira Attacca La Coppia! : Dopo la scelta a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si stanno vivendo la loro storia fuori dai riflettori. Ma oltre ai fan ci sono anche i detrattori della copia, alcuni anche appartenenti al mondo dello spettacolo. I fan di Uomini e Donne hanno assistito alla scelta di Lorenzo Riccardi, che ha deciso di terminare il suo percorso da Tronista scegliendo Claudia Dionigi. I due si stanno vivendo la loro storia al di fuori dei ...