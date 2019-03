Congresso della famiglia un ritorno all' antichità | si dimette il capogruppo

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) "Se va avanti così torneremo a tempi antichi dove le donne fanno solo le schiave degli uomini", con questa motivazione Mauro Bonato,leghista nel Consiglio comunale di Verona, ha comunicato le sue dimissioni.Al consigliere, leghistaprima ora, non è piaciuta affatto l'idea di organizzare ilnella città. "Verona non merita questo. I relatori delvanno oltre la parola imbarazzante", spiega in un post su Facebook. Quanto al suo partito dice: "La Lega è nata per ottenere l'autonomia delle regioni, non per sindacare su temi etici o familiari".In un'intervista a Gaynews rincara la dose. Bersaglio delle sue esternazioni il ministro per la, il leghista Lorenzo Fontana: "Se voleva fare un convegno coi suoi fan lo poteva fare, ma senza il supporto delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Comune ...

