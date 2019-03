Confusi e felici﻿ film stasera in tv 16 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 16 marzo 2019) Confusi e felici è il film in tv sabato 16 marzo 2019 in onda in seconda serata su Rai 1 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Confusi e felici film in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Massimiliano Bruno CAST: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Kelly Palacios DURATA: 105 Minuti Confusi e felici film in tv: trama Marcello (Claudio Bisio) è uno psicanalista che un giorno entra in crisi e decide di chiudersi in casa e non occuparsi più dei suoi pazienti. La segretaria Silvia (Anna Foglietta) non accetta la decisione di Marcello. Decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Ad aiutare Silvia nel compito di ...

