Concorso Dsga | pubblicate le date della prova preselettiva

Concorso Dsga - atteso oggi il diario della preselettiva in Gazzetta : Al via l’iter di selezione del Concorso Dsga, stasera in Gazzetta Ufficiale saranno pubblicate le date della prova preselettiva. Il bando, varato lo scorso dicembre, prevede l’inserimento nelle scuole italiane di 2.004 dirigenti amministrativi entro i prossimi tre anni. Tutte le informazioni sul Concorso Dsga Concorso Dsga: la prova preselettiva Stasera in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il diario della prova preselettiva ...

Concorso Dsga : ci sarà la banca dati per la preselettiva - il 15 marzo il calendario : Il Concorso Dsga 2019 è una delle selezioni più attese di quest'anno per chi sta cercando lavoro. Sono decine e decine di migliaia gli italiani che attraverso questo Concorso proveranno a strappare un posto di lavoro. Svolgere il ruolo di direttore dei servizi generali amministrativi non è affatto semplice, serve una grande preparazione e in più campi. Per questo sono tante le materie che gli aspiranti Dsga stanno studiando in queste settimane. ...

Concorso Dsga : 15 marzo calendario prova preselettiva in GU : Tra qualche mese sarà possibile eseguire la prova preselettiva per il Concorso Dsga 2019, la data e la sede della prova non è stata ancora annunciata, il calendario, infatti, uscirà il 15 marzo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella sezione "Concorsi ed esami". Con il bando 2015 del 20 dicembre 2018 è stato, infatti, indetto il primo Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali e ...

Scuola - boom domande al Concorso Dsga : le ultime notizie al 30 gennaio : Un vero e proprio boom di domande per il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per la suddetta selezione. concorso DSGA, oltre 102mila le domande presentate I dati parlano ...

Concorso Dsga : presentate oltre 102 mila domande - data prova pre-selettiva in GU a marzo : Ieri, 28 gennaio 2019 è stato l'ultimo giorno utile per poter inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso per la selezione di 2004 Dsga, direttore servizi generali e amministrativi presso scuole statali di ogni ordine e grado. Secondo i primi dati diffusi, le regioni che hanno inviato il maggior numero di domande sono state in primis la Campania (20.143), seguita dalla Lombardia (12.885) e dalla Sicilia (10.695), ciò dovuto anche al fatto ...

Concorso Dsga 2019 - news 29/1 : dati domande e posti disponibili - la prova preselettiva : Alla mezzanotte di ieri, si sono chiusi i termini per presentare la domanda di partecipazione al Concorso DSGA 2019 (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). I posti disponibili sono 2.004. Il prossimo appuntamento col calendario è al 15 marzo, quando verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale la data e le sedi della prova preselettiva. domande Concorso DSGA 2019: i numeri Come indicato dal Miur, le domande di partecipazione pervenute ...

Concorso Dsga : probabile prova pre-selettiva - il calendario uscirà il 15 marzo : Alla data dello scorso mercoledì 23 gennaio, le domande di partecipazione al Concorso per Dsga nelle scuole ammontavano già a 67.286. La regione che ha fatto riscontrare il maggior numero di domande è stata la Campania, seguita dalla Lombardia e dalla Sicilia. Dato l'elevato numero delle domande inviate il Concorso dovrebbe iniziare con la prova pre-selettiva. Il tutto stando a quanto dichiarato nel decreto n. 863/2018, all’articolo 3/5, che ...

Concorso Dsga : oltre 67 mila le domande presentate - di cui 9702 nella regione Campania : Domani, lunedì 28 gennaio, sarà l'ultimo giorno utile per poter inviare la domanda di ammissione al Concorso per la selezione di 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole. Intanto, sono stati diffusi già i primi dati sulle domande presentate, le quali, alla data di mercoledì 23 gennaio, ammontano a 67.286. Di queste 50.103 risultano essere già perfezionate al sistema e 16.854 sono invece quelle ancora da validare. La ...

Anief avvia ricorsi al Concorso Dsga - scadenza 28 gennaio : Il titolo necessario è la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica , LS, 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali ...

FOSSANO/ Concorso per il reclutamento dei Dsga : giovedì la Cisl spiega come fare : Ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi , Dsga, nelle istituzioni scolastiche statali ...

Concorso Dsga - i posti per ogni regione : tante opportunità in Piemonte e Lombardia : Il Concorso per Dsga che si terrà in questo 2019 è una delle selezioni più attese da chi sta cercando lavoro. Ancora una volta saranno migliaia e migliaia gli italiani che confideranno in questo Concorso per trovare occupazione. I posti messi a disposizione per gli aspiranti Dsga (Direttore servizi generali amministrativi) sono 2004 e potranno partecipare non solo i possessori delle lauree magistrali o diplomi di laurea specialistiche richiesti, ...