Colpo di scena! James Gunn torna alla regia di “I Guardiani della Galassia vol 3”

hynerd

(Di sabato 16 marzo 2019) In seguito alle vicissitudini dello scorso anno, che avevano visto l’allontanamento didi “Ivol. 3”, la Disney ha deciso di fare dietrofront, riassegnando laal “padre” dei due precedenti capitoli.Il regista era stato licenziato a causa di alcuni suoi tweet (risalenti a 9 anni fa) ritenuti offensivi e contrari ai valoriDisney.Sicuramente la decisione presaDisney non può che essere apprezzata sia dai fanserie dei, che dallo stesso cast, i quali avevano espresso con diverse interviste un forte attaccamento al regista.Primo fra tutti Dave Bautista (Drax), che aveva più volte minacciato di lasciare il film, in seguito all’allontanamento diAl momento non si sa quando la nuova opera dipotrà effettivamente uscire nelle ...

GoalItalia : ??Bomba in casa #RealMadrid?? Via Solari, in panchina torna #Zidane ?????? - RaiPremium : @linoguanciale ci racconta cosa rappresenta per lui il mestiere dell'attore, con un colpo di scena sul finale! :-) - AndreaBiferi : @SabrinaSalerno Colpo di scena come sbloccare @Giovanni_N0 e @rolla_tappa ??? #BoysBoysBoys #LiberiTutti -