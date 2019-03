Clima | Zingaretti | “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” | ma il M5S non ci sta e accusa

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie hola miaa Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta passione, mettere in campo scelte coerenti: eliminare la plastica dagli uffici pubblici, avviare un grande programma di efficientamento energetico, puntare sulle rinnovabili, investire sulla messa in sicurezza sismica, contrastare il dissesto idrogeologico“. Lo scrive su facebook il Presidente della Regione Lazio e neosegretario del Pd, NicolaMa il Movimento 5 Stelle non ci sta e parte all’attacco: “Stupisce come tanti ...

