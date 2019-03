Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Pinturault sempre più secondo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby a un passo dalla Sfera di Cristallo - Malsiner e Runggaldier 18^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris Re del SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe vince anche la graduatoria dell’individuale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...