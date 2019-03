Ciclone Idai devasta Mozambico | Zimbabwe e Malawi | almeno 150 morti

Ciclone Idai : il Mozambico si prepara allo “scenario peggiore” : Il Ciclone Idai sta per colpire il Mozambico con venti che soffiano fino a 225 km/h: le autorità hanno diramato l’allerta in particolare per quanto riguarda la città portuale di Beira dove il Ciclone potrebbe effettuare il “landfall”. I cittadini sono stati invitati a prepararsi allo “scenario peggiore“. Secondo Météo France Idai è “un Ciclone tropicale particolarmente pericoloso” e potrebbe fare ...