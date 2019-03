Ciclismo | clamoroso alla Tirreno-Adriatico | si ritira Geraint Thomas!

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Brutto colpo per il Team Sky nel corso della 4ª tappa dellaThomas sia 85 km dal traguardo Colpo di scena nella 4ª tappa della! Brutte notizie per il Team Sky che dovrà fare a meno del suo capitano.Thomas abbandona la ‘Corsa dei due Mari’ a 85 km dal traguardo. Il ciclsita britannico, attualmente numero 38 della classifica generale, non era al top della forma e, evidentemente, non si è sentito in grado di proseguire la corsa per l’aggravarsi di qualche problema di salute (si parla di problema di stomaco) che lo ha fatto optare per il ritiro.L'articolo: siSPORTFAIR.

