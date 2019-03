ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Si terrà alla libreria Mondadori di via Villareale, 25, a Palermo, alle ore 17, mercoledì 20 marzo, la presentazione delIldella giornalista palermitana. Modererà l’incontro il giornalista Piero Cascio. Interverranno insieme all'autrice, gli editori Fabio Gagliano e Liborio Martorana. Sono passati 25diAlpi e Miran Hrovatin.ha ricostruito la loro storia in uninchiesta, edito da Informazione libera, pubblicato il 9 marzo 2018. Era il 20 marzo 1994 quando l’inviata del Tg3 e il suo operatore sono stati uccisi in un agguato a Mogadiscio, in Somalia.caption id="attachment 237265" align="alignright" width="225" La copertina'Ciao Ibtisam'/captionVenticinquesenza conoscere la verità, tra depistaggi, false dichiarazioni, ritrattazioni. Ci sono stati tre processi e una ...

ilfogliettone : “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi”, il libro di Serena Marotta a 25 anni dalla morte della giornalista -… - palermo24h : “Ciao, Ibtisam”, il caso Ilaria Alpi in un libro presentato da Serena Marotta alla Mondadori - MondoPalermo : 'Ciao, Ibtisam', il caso Ilaria Alpi in un libro presentato da Serena Marotta alla Mondadori -