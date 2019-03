“Ci ha dimostrato che i miracoli sono possibili” | l’ultimo addio ad Andrea Bizzotto

fanpage

(Di sabato 16 marzo 2019) Per i funerali del 33enne autore del libro-testamento per la figlia di nove anni dal titolo "Storia di un maldestro in bicicletta", portato via da una lunga e terribile malattia, la moglie ha voluto vestirsi da sposa invitando tutti a scegliere l’amore al posto dell’egoismo.

