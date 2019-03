Che ci va a fare il presidente cinese a Palermo? La pazza visita

Che fare sul caso Giulia Sarti? : caso Giulia Sarti. Che fare? Criticare l’articolo di Giuliano Ferrara di ieri sulla farsa della privacy nella Repubblica grillina? O convenire? Prendere le distanze dal pezzo del venerato maestro per l’impeto con cui inchioda l’onorevolessa all’esibizione delle zinne? O farlo proprio? Rifuggire dall

Uomini e donne - Gemma Galgani e la voce clamorosa : "La De Filippi non sa più Che fare" - terremoto Mediaset : Bistratta e chiacchierata, Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e donne, non solo del Trono Over. Ora però secondo il settimanale Nuovo Tv si sta preparando un vero e proprio terremoto nello storico dating show di Maria De Filippi. La conduttrice regina di Mediaset "non saprebbe più co

Auto e ambiente - anChe il settore assicurativo può fare la differenza per una mobilità sostenibile : anche il settore assicurativo deve fare la propria parte per avviare un profondo processo di trasformazione dell’economia fondato sulle energie sostenibili Le manifestazioni di oggi, organizzate dalle nuove generazioni in tutto il mondo, rappresentano un ulteriore richiamo alla promozione di un intervento globale e coordinato per ridurre l’impatto negativo delle attività dell’uomo sul pianeta e sul clima. La Presidente ...

La Corte Suprema del Connecticut ha stabilito Che i familiari delle vittime della strage alla Sandy Hook possono fare causa all’azienda di armi Remington : Con 4 voti a favore e 3 contrari, la Corte Suprema del Connecticut ha stabilito che i familiari delle vittime della strage alla scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in cui nel 2012 furono uccise 26 persone, possono fare causa all’azienda

Lorella Cuccarini contro le critiChe : "Invito i social a fare qualcosa di utile nel sociale" : 'Il diritto al voto è un diritto acquisito, e penso che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno si sono tenute a quasi 10 anni dalle precedenti', aveva sbottato ...

Dà due schiaffi al figlio perché non vuole fare la doccia : mamma condannata a due mesi di carcere : Una mamma spagnola è stata condannata a due mesi di carcere perché ha dato due schiaffi al figlio di dieci anni che non voleva farsi la doccia. La donna, inoltre, dovrà stare lontana dal bambino per sei mesi. Queste le motivazioni dei giudici: "Il potere che hanno i genitori per educare i figli, in ogni caso, è integrato all'interno dei diritti e dei doveri derivanti dalla potestà genitoriale e può essere concepito solo a beneficio dei bambini e ...

Spagna - dà due schiaffi al figlio Che non vuole fare la doccia : mamma condannata a 2 mesi di carcere : Una madre spagnola è stata condannata a due mesi di carcere e al divieto di avvicinamento al figlio di 10 anni dopo avergli dato due schiaffi per convincerlo a fare la doccia. È accaduto a Pontevedra, ...

Lecce - mettono matita appuntita su una sedia per fare uno 'sCherzo' : studente operato : È finito male uno scherzo ai danni di un ragazzo lunedì scorso a Lecce, il quale frequenta una nota scuola media del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il giovane era tranquillamente in classe, ma all'improvviso alcuni suoi compagni gli hanno messo una matita temperata e piuttosto appuntita sotto la sedia, questo in modo che quando si sedesse il ragazzo fosse punto dall'oggetto contundente. Non avevano ...

Femminicidio - la giudice di Genova : “C’è omicidio e omicidio. AnChe un killer può fare pena” : Il giorno dopo la polemica per le motivazioni con cui sono state concesse le attenuanti a un uxoricida la giudice che ha emesso quel verdetto, intervistata da Corriere della Sera e La Stampa, risponde alle domande dei giornalisti. Silvia Carpanini è presidente aggiunto della sezione gip/gup del Tribunale di Genova ed serena: “Non intendo giustificare quello che ho scritto. Basta leggere per capire che siamo dentro i confini del diritto, e ...

Facebook e Instagram fuori uso - la gente chiama la polizia. Che risponde : “Non possiamo fare nulla perché - lo sapete - loro sono in America” : Facebook fuori uso, Instagram inaccessibile, Whatsapp non funzionante: il “down day” di ieri ha suscitato diversi disservizi e reazioni. La dipendenza da social network ha ormai raggiunto picchi spaventosi, per molti aspetti preoccupanti, ma interessanti dal punto di vista sociologico. Se nel Belpaese il fastidio per l’esclusione social si è limitato a sfoghi privati o su Twitter, unico social funzionante, i poliziotti ...

Che faresti con soli 92 minuti di vita da spendere? : L'aldilà, al cinema, è un ministero difettoso: sbaglia. Succedeva in "Il paradiso può attendere" di Warren Beatty, nel 1978 (che nonostante il titolo non era il remake del film di Lubitsch ma di "L'inafferrabile Mr. Jordan" di Alexander Hall del 1941), sbaglia anche nel film di Daniele Luchetti, "Momenti di trascurabile felicità", tratto dai fortunati libri omonimi di Francesco Piccolo che insieme a Luchetti ha ...