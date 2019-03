Champions League | dopo Juve-Atletico | il circo Max e la scuola di Fusignano

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Barceloneta 8-3. Decima vittoria consecutiva per i liguri : Decima vittoria consecutiva per la Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: a Torino i liguri schiantano gli spagnoli del Barceloneta 8-3 e consolidano il primo posto nel Gruppo A a quattro giornate dal termine dopo aver già ottenuto nello scorso turno il passaggio alla Final Eight di Hannover. Inizio molto equilibrato, nel primo quarto a passare avanti sono gli spagnoli, ma Aicardi, a 8″ dalla prima sirena, riporta la sfida in ...

Ajax-Juventus - Ten Hag : “Juve sotto pressione in Champions League “ : Ajax-Juventus – Ajax Juve è già iniziata. Tra parole dei vari dirigenti e calciatore, si aggiungono quelle del tecnico olandese. In conferenza stampa, l’allenatore dell’Ajax ten Hag ha commentato il risultato dell’urna di Nyon. Ovvero, i suoi Lancieri che sfideranno la Juventus. Parole d’elogio per i bianconeri ma anche di incoraggiamento per i suoi, cercando […] More

Cristiano Ronaldo versione papà - la figlia più piccola si diverte con il pallone della Champions League [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, dopo la tripletta in Champions League, si diverte a casa con la figlia più piccola: protagonista del video proprio il pallone della magica serata contro l’Atletico Madrid L’ultima dei quattro figli di Cristiano Ronaldo, la piccola Alana Martina (che CR7 ha avuto da Georgina Rodriguez), si diverte con il pallone della Champions League. Dopo la tripletta segnata contro l’Atletico Madrid, il portoghese ha ...

Sorteggi Champions : la Juventus pesca l'Aiax nei quarti. In Europa League - Napoli contro Arsenal : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. La gara di andata si giocherà in Olanda. Così ha stabilito il Sorteggio svoltosi nella sede Uefa di Nyon. Le altre sfide sono ...

Roma - ecco la Totti Championship League : chi vince sfida l'ex capitano negli eSports : Francesco , insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

Ecco la Totti Championship League : l'ex capitano sbarca su eSports : Francesco, insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

Roma - ecco la Totti Championship League : chi vince sfida l'ex capitano : Francesco , insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Cairo scherza sulla Champions League : MILANO, 15 MAR - Il presidente del Torino Urbano Cairo scherza sulla "Champions" durante un evento del Corriere della Sera - L'Economia durante il quale sono state premiate alcune imprese. Cairo, riferendosi agli imprenditori, li paragona alla "Champions, della quale anche io vorrei sentire la musichetta". "Noi - aggiunge ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

eSport – Arriva la Totti Championship League : l’annuncio dell’ex capitano della Roma : Francesco Totti inaugura la prima lega di eSport a suo nome: l’annuncio sui social “Sono contento di presentarvi la prima lega di eSport con il mio nome in collaborazione con Virtual Pro League“. Con questo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, l’ex capitano della Roma, oggi dirigente, Francesco Totti, ha svelato di aver inaugurato la prima lega virtuale con il suo nome: la Totti Championship League. ...

VIDEO – Clamoroso dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid, tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo. dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido. La parata di Oblak è ...

SORTEGGIO QUARTI Champions League : JUVENTUS-AJAX/ Tabellone e date : Nedved - 'è tosta' : CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO dei QUARTI di finale: Juventus contro Ajax. date e Tabellone: le reazioni a caldo di Pavel Nedved.

Cairo scherza sulla Champions League : ANSA, - MILANO, 15 MAR - Il presidente del Torino Urbano Cairo scherza sulla 'Champions' durante un evento del Corriere della Sera - L'Economia durante il quale