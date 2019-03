Centro Pavia:non misurata radioattività

"Con riferimento al sospetto avvelenamento" di Imane Fadil "e alle notizie stampa diffuse, è opportuno ricordare che ilAntiveleni dell'Irccs Maugerinon identifica radionuclidi e non effettua misure di radioattvità". La precisazione arriva dal direttore delAntiveleni,Locatelli, in relazione alla morte dell'ex modella marocchina testimone chiave nel processo Ruby Ter, sulla cui morte la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario.(Di sabato 16 marzo 2019)

